2-0. Plaza gana al Alianza en la final del Clausura de Panamá y alcanza su noveno título

Ciudad de Panamá, 29 nov (EFE).- El Plaza Amador conquistó su noveno título al imponerse este sábado 2-0 al Alianza F.C. en la final del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.

El marcador de esta final jugada en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña lo abrió el Plaza Amador al minuto 16 con un gol de cabeza de Jorlian Sánchez, que sumaba así 13 dianas en el torneo.

Al minuto 42, el Alianza llegaba con mucho peligro y Aimar Sánchez se convirtió en el héroe del Plaza al despejar in extremis el balón sobre la línea de su arco.

Al inicio del segundo tiempo el Plaza buscó y encontró buenas oportunidades de aumentar la ventaja que no llegó a concretar, frente a un Alianza que intentaba retomar el partido y se acercaba esporádicamente al arco con ansias de empate.

El segundo tanto para los guiados por el técnico panameño Mario Méndez llegó al minuto 84, con un pase de cabeza de Alberto «Negrito» Quintero que remató en dos tiempos José Murillo para encajar el balón en la red.

Con esta victoria, Plaza Amador, que también se tituló en el Apertura 2025, iguala al San Francisco con nueve campeonatos, en el tercer puesto histórico de clubes más ganadores de Panamá. Tauro lidera con 17 estrellas, seguido por Árabe Unido de Colón con 15. EFE

