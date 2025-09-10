2-0. Quioto y Vega sellan triunfo de Honduras y liderato en el Grupo C

Tegucigalpa, 9 sep (EFE).- Honduras venció este martes por 2-0 a Nicaragua y pasó a liderar el grupo C en la segunda fecha, correspondiente a la última fase de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, siendo favorecida por el empate entre Costa Rica y Haití 3-3.

Honduras salió volcada al ataque con la intención de ponerse pronto en ventaja, pero Nicaragua le respondió con un cerrojo defensivo, evitando que los atacantes hondureños rematarán a portería.

Los hondureños tuvieron una mayor tenencia de la pelota gracias al juego de anticipación que ejercían para evitar que el rival les sorprendiera al contragolpe.

Un disparo de Joseph Rosales desde fuera del área y un remate de cabeza de Getsel Montes, tras un saque de esquina, fueron las jugadas más peligrosas de Honduras en los primeros quince minutos del juego.

Un remate dentro del área al minuto 20 de Luis Palma fue rechazado por el portero de Nicaragua, evitando que Anthony Lozano anotara lo que pudo ser el primer gol de Honduras.

La primera jugada de Nicaragua en el área de Honduras llegó en el minuto 23, con un lanzamiento de esquina sin consecuencias.

En el minuto 25, Julián Martínez remató desviado de cabeza otro lanzamiento de esquina en contra de Nicaragua, que jugaba todo a la defensiva.

El primer disparo directo de Honduras llegó en el 32 en piernas de Edwin Rodríguez, directo a las manos del portero de Nicaragua, Miguel Rodríguez.

En el 33 Nicaragua respondió con un remate de Ariel Arauz, a lo que el portero Édrick Menjívar reaccionó enviando la pelota al tiro de esquina con la punta de los dedos.

En la segunda mitad Honduras volvió a la ofensiva y al minuto 47 Romell Quioto remató a placer un pase desde la izquierda de Luis Palma para poner el marcador 1-0.

Nicaragua siguió a la defensiva intentando hacer daño al contragolpe, pero la defensa hondureña le anulaba la mayor parte de sus intentos.

En el 75, el portero de Nicaragua envió al córner un potente disparo de Alexy Vega, que había ingresado de cambio al 64.

Byron Bonilla, que entró de cambio en la selección de Nicaragua en el segundo tiempo, al 79 envió la pelota desviada en un lanzamiento libre al borde del área hondureña.

Desde el minuto 80 Honduras, que ya había agotado todos sus cambios, jugó con diez hombres por la salida por lesión de David Ruiz, quien había ingresado al 64 en sustitución de Edwin Rodríguez.

Nicaragua adelantó líneas en los últimos minutos en un intento por rescatar el juego, pero el tiempo no le ajusto, aunque puso en aprietos a Honduras.

Al minuto 90 Honduras sorprendió con un golazo de Alexy Vega para el 2-0 definitivo.

Aprovechando un mal rechazo de un defensa de Nicaragua, que intentó devolver con el pecho la pelota a su portero, Vega se le adelantó y con una vaselina le venció.

Mientras eso ocurría, Costa Rica hacía el empate 3-3 ante Haití, resultado que dejó a Honduras liderando el grupo C, con cuatro puntos.

Ficha técnica:

2. Honduras: Édrick Menjívar; Andy Nájar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales; Deiby Flores, Edwin Rodríguez (David Ruiz m.64), Jorge Álvarez; Romell Quioto (Alexy Vega m.64), Anthony Lozano (Yustin Arboleda m.64) y Luis Palma.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

0. Nicaragua: Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Óscar Acevedo, Henry Niño, Justing Cano; Emmanuel Gómez (Jacob Montes m.46), Ariagner Smith, Jaime Moreno (Bancy Hernández m.56), Juan Barrera (Byron Bonilla m.46); Ariel Arauz y Marlon López.

Entrenador: Marco Antonio Figueroa.

Goles: 1-0, m.47: Romell Quioto. 2-0, m.90: Alexy Vega.

Árbitro: Armando Villarreal, de Estados Unidos. Mostró cartulina amarilla a Anthony Lozano, de Honduras, y Óscar Acevedo, de Nicaragua.

Incidencias: Partido en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, correspondiente a la segunda jornada del grupo C de la última fase eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2026. EFE

