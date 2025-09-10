2-1: primer voto en el supremo brasileño a favor de absolver a Bolsonaro

Un juez del supremo brasileño advirtió este miércoles contra un juicio «político» a Jair Bolsonaro y votó por absolver de golpismo al expresidente, lo que deja el marcador 2-1 por una condena.

Para una absolución o condena, es necesaria una mayoría simple de tres de cinco votos.

El líder ultraderechista está acusado de haber liderado una organización criminal armada para tratar de aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, de 70 años y juzgado junto a siete excolaboradores y jefes militares, puede enfrentar una pena de más de 40 años de prisión.

Luiz Fux fue el tercer juez en votar durante las audiencias del supremo, previstas hasta el viernes y retransmitidas en vivo al país.

Expuso su voto durante más de nueve horas.

El magistrado mostró claras divergencias desde el principio, cuando aseguró que «no compete al supremo realizar un juicio político».

El proceso ha dividido a Brasil entre quienes lo consideran un ejercicio de defensa de la democracia y quienes aducen motivaciones partidistas.

– «Incompetencia» del tribunal –

Fux defendió primeramente la «incompetencia absoluta» del tribunal para juzgar a un expresidente. Sostuvo que el caso debería ser examinado en otra instancia inferior.

También aseguró que la fiscalía no probó que los acusados constituyeran una organización criminal armada, puesto que no se demostró que se hubiese empleado ningún arma.

La trama golpista, dijo, no trascendió la «fase preparatoria».

Se inclinó por absolver a Bolsonaro, actualmente en arresto domiciliario, de los cinco cargos que se le imputan.

Con su voto, el campo bolsonarista atisbó un rayo de esperanza.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, pidió una «anulación total del proceso» al estimar que el magistrado puso en evidencia una «persecución política» contra su padre.

– «Dictadura» –

Previamente habían votado dos jueces por la condena, entre ellos Alexandre de Moraes, blanco de un presunto plan de asesinato que según la fiscalía formó parte del plan golpista.

Moraes acusó al expresidente de haber liderado la supuesta organización criminal para dar un golpe de Estado, que no se concretó por falta de apoyo de la cúpula militar.

«Brasil casi volvió a una dictadura», dijo el magistrado.

Aunque el voto es por mayoría simple, el veredicto no será formalmente adoptado hasta que todos los jueces se hayan pronunciado.

Después, votarían una eventual pena, que puede sumar hasta 43 años de cárcel.

La sentencia es apelable.

– Denuncia por amenazas –

El juicio ha tensado la relación entre las autoridades brasileñas y Washington.

El presidente Donald Trump impuso aranceles punitivos de 50% a productos brasileños bajo el argumento de que existe una «caza de brujas» contra Bolsonaro.

Su gobierno también aplicó sanciones contra altos funcionarios, incluido Moraes.

«¿Alguien cree que Mickey (Mouse) va a cambiar un juicio en la corte suprema?», ironizó el segundo juez en votar y exministro de Lula, Flávio Dino, en alusión a Estados Unidos.

Dino presentó este miércoles una denuncia policial por «amenazas».

«Son miles de posteos en redes sociales, incentivando ataques letales a los jueces y sus familias», dijo la asesoría del magistrado en una nota.

– «Población de enhorabuena» –

La sociedad brasileña, polarizada, sigue con atención la fase final del juicio.

«Tuvimos una dictadura militar (1964-1985), cuyos abusos no fueron castigados. Ahora la población está de enhorabuena por tener una justicia que dice no a la violencia contra el Estado de derecho», dijo este miércoles a la AFP en Brasilia Nayra Souza, una profesora, de 56 años.

Los seguidores de Bolsonaro, en cambio, defienden una amnistía parlamentaria.

La derecha presiona en el Congreso por un perdón a cientos de simpatizantes bolsonaristas condenados por el asalto a los poderes públicos del 8 de enero de 2023, que podría incluir al exmandatario.

La fiscalía sostiene que Bolsonaro alentó esos hechos como un último intento para mantenerse en el poder.

