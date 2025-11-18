2-1. Chile, con diez hombres, se queda con el clásico del Pacífico en Rusia

Redacción deportes, 18 nov (EFE).- La selección de Chile derrotó este martes por 2-1 a la de Perú en un partido amistoso disputado en la ciudad de Sochi, en Rusia, que resolvió con gran contundencia a pesar de haberse quedado con 10 jugadores desde la primera mitad de juego.

La Roja ratificó la solidez ofensiva que ya mostró el sábado, cuando venció por 0-2 a Rusia, y cerró su año deportivo con muchas luces, frente a un Perú que tuvo un primer tiempo destacado pero una segunda mitad para el olvido.

Aunque los peruanos abrieron la cuenta a los 33 minutos, con un remate de penalti de Alex Valera, Chile remontó con goles de Felipe Loyola, a los 52, y Darío Osorio, a los 59.

Tras unos minutos iniciales de estudio, Lucas Cepeda tuvo la primera opción clara de abrir la cuenta para la Roja, pero el portero Pedro Gallese lució grandes reflejos al desviar con una pierna un remate que iba a portería.

El juego creció a partir de ese momento en intensidad y ritmo, con una serie de buenas jugadas de los peruanos sobre la derecha, hasta que la persistencia de Valera rindió frutos cuando logró robar un balón en salida a los chilenos.

El delantero, actual tricampeón del fútbol peruano con el Universitario, fue derribado en el área por Iván Román, por lo que el árbitro Levnikov cobró penalti y expulsó al defensa chileno.

Valera abrió la cuenta a los 33, con un remate cruzado hacia la izquierda, mientras el portero Vigouroux fue hacia el otro lado.

Chile recompuso de inmediato el equilibrio en su línea defensiva con el ingreso del experimentado Guillermo Maripán por Lautaro Millán.

A pesar de la inferioridad numérica, la Roja fue al frente y mantuvo su actitud ofensiva, con remates de Cepeda y de Aravena que obligaron nuevamente a la intervención del experimentado Gallese.

La presión de Chile dio frutos a los 52 minutos, cuando Loyola empató en medio de un mar de piernas a la salida de un tiro de esquina que los peruanos no supieron despejar a tiempo.

A los 59, Concha perdió un balón en el medio campo y Osorio recuperó a velocidad para enviar un remate bajo que dio vuelta al marcador.

Aunque Perú fue al frente en busca del empate, careció de claridad para lograrlo con remates de Inga, Gruber y Valera, mientras que Breretón pudo poner la cereza del pastel de la gran actuación de Chile pero nuevamente Gallese evitó el tercero.

– Ficha técnica:

2. Chile: Lawrence Vigouroux; Francisco Salinas (m.84, Matías Sepulveda), Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Marcelino Núñez (m.61, Vicente Pizarro), Lautaro Millán (m.35, Guillermo Maripán); Darío Osorio (m.84, Ignacio Saavedra), Lucas Cepeda (m.84, Ben Brereton) y Alexander Aravena (m.61, Gonzalo Tapia).

Seleccionador: Nicolás Córdova.

1. Perú: Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Pretell (m.63, Piero Quispe), Jesús Castillo (m.70, Erick Noriega), Jairo Concha (m.70, Yordy Reyna); Jhonny Vidales (m.63, Bryan Reyna), Kenji Cabrera (m.63, Kevin Quevedo) y Alex Valera.

Seleccionador: Manuel Barreto.

Goles: 0-1, m.33: Alex Valera, de penalti. 1-1, m.52: Felipe Loyola. 1-2, m.59: Darío Osorio.

Árbitro: El ruso Kirill Levnikov. Expulsó, a los 31 minutos, al chileno Iván Román por falta contra Alex Valera. Amonestó a Jhonny Vidales, Renzo Garcés y Matías Sepúlveda.

Incidencias: último amistoso del año de Chile y Perú, disputado en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, con capacidad para 45.000 espectadores. EFE

