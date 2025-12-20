2-1. Con un doblete de Alario, Estudiantes suma su segundo título en una semana

Buenos Aires, 20 dic (EFE).- Estudiantes de La Plata conquistó este sábado el Trofeo de Campeones tras imponerse por 2-1 al Platense en la última final de la temporada del fútbol argentino y sumó su segunda corona en una semana.

Con un doblete de Lucas Alario (m.79 y m.90), el Pincharrata dio vuelta un resultado que había tenido al Calamar con una ventaja inicial gracias al tanto convertido por Franco Zapiola (m.50), en un partido disputado en el Estadio Único de San Nicolás.

De esta manera, el encuentro que enfrentó al campeón del Torneo Clausura (Estudiantes) y del Torneo Apertura (Platense) quedó para el primero, que el sábado pasado ganó el título tras derrotar por penaltis a Racing Club en Santiago del Estero.

Estudiantes, que el sábado logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026, de esta manera consigue su quinto título sobre siete finales disputadas de la mano de Eduardo Domínguez, y sumó su duodécimo campeonato a nivel local, que se suma a sus seis coronas internacionales.

Con esta conquista Estudiantes logró, además, la clasificación a disputar tres títulos más en 2026: la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional frente a Rosario Central y la Recopa de Campeones contra estos mismos dos rivales.

El partido fue intenso en el primer tiempo pero tuvo apenas dos situaciones claras para Estudiantes que encontró dos grandes reacciones del portero Federico Losas para que ambos equipos se fueran al descanso sin goles.

En el comienzo del segundo tiempo un rebote largo le quedó a Franco Zapiola que sacó un remate cruzado que dejó sin chances al portero uruguayo Fernando Muslera para la apertura del marcador.

A partir de ese momento se rotaron los banquillos y en el minuto 73 ingresó Lucas Alario en lugar de Cristian Medina, que terminó siendo el gran héroe del León platense.

En el minuto 79, de cabeza, el exjugador de River empujó el balón a la red para el estallido del público de Estudiantes que empezaba a sufrir estar detrás en el marcador.

Y en el minuto 90 un tiro de esquina ejecutado por el colombiano Edwin Cetré encontró una volea de Alario que se metió en la portería de Platense para sellar el triunfo y el título de Estudiantes.

Además de estos campeones, la temporada del fútbol argentino registró los títulos de Independiente Rivadavia (Copa Argentina), Rosario Central (Tabla Anual), Vélez Sarsfield (Supercopa Argentina y Supercopa Internacional), además de la consagración internacional de Lanús en la Copa Sudamericana.

– Ficha Técnica:

2. Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez (m.61, Eric Meza), Santiago Núñez, Leandro González Pirez; Gastón Benedetti; Joaquín Tobio Burgos (m.61, Fabricio Pérez), Santiago Ascacibar, Cristian Medina (m.73, Lucas Alario), Ezequiel Piovi (m.61, José Sosa); Edwuin Cetré (m.92, Facundo Rodríguez) y Guido Carrillo.

Entrenador: Eduardo Domínguez.

1. Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido (m.51, Raúl Lozano), Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva (m.68, Edgar Elizalde); Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Franco Zapiola (m.68, Franco Minerva), Guido Mainero (m.82, Franco Baldassarra), Ignacio Schor (m.82, Nicolás Orsini); y Ronaldo Martínez.

Entrenador: Walter Zunino.

Goles: 0-1, m.50: Franco Zapiola. 1-1, m.79: Lucas Alario. 2-1, m.90: Lucas Alario.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer amonestó a Piovi, González Pirez, Silva, Schor, Mainero, Saborido, Vázquez.

Incidencias: Partido válido por el Trofeo de Campeones disputado en el estadio Único de San Nicolás, ante 23 mil espectadores. EFE

