2-1. Ecuador firma una remontada inédita ante Alemania y pasa a dieciseisavos

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5 minutos

Carlos Meneses

East Rutherford (EE.UU.), 25 jun (EFE).- Victoria histórica y billete a deiciseisavos del Mundial 2026. Ecuador remontó este jueves ante Alemania (2-1) en un partido memorable en el que supo sufrir para llevarse un triunfo que ató Gonzalo Plata en la recta final.

Leroy Sané adelantó al cuadro teutón en el minuto 2, pero Nilson Angulo, siete minutos después, y Plata, a la salida de un córner en el 77, certificaron tres puntos vitales para la Tri.

Los goles llegaron en el momento adecuado tras pasar en blanco en la derrota contra Costa de Marfil (1-0) y el empate con Curazao (0-0), en el Grupo E. El combinado de Sebastián Beccacece ha evitado así ser una de las grandes decepciones de la fase de grupos.

La Tri avanza como uno de los mejores terceros, con cuatro puntos. Alemania, que ya tenía asegurado el liderato antes de empezar a jugar, se presentó en el MetLife Stadium sin ganas ni intensidad.

Ambas selecciones retocaron pocas piezas con respecto a la segunda jornada.

Beccacece se lanzó al ataque y se atrevió con un tridente ofensivo formado por Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia, al que también se sumó John Yeboah como factor sorpresa.

Nagelsmann retocó la defensa obligado por la lesión de larga duración de Nico Schlotterbeck. Antonio Rüdiger, central del Real Madrid, fue su sustituto. El otro cambio fue la entrada de David Raum por Nathaniel Brown, también con problemas físicos, en el lateral izquierdo.

El inicio fue un intercambio de golpes. La Mannschaft dio el primero en una jugada polémica. Pavlović controló con el pecho un saque de banda y elevó el pie a la altura de la cabeza de Pedro Vite, que rápidamente se tiró al suelo.

La jugada siguió, el centrocampista del Bayern Múnich vio a Wirtz y este a Sané, que fusiló raso para el 0-1.

Vite se quedó en el césped esperando la intervención divina del VAR, si bien valió la decisión de la estadounidense Tori Penso entre las airadas protestas de los ecuatorianos.

El plan de Beccacece se venía abajo. Sin embargo, fue la propia Alemania la que se encargo de reactivarlo.

El gol de la Tri vino de la nada. En una serie de rechaces, Angulo se hizo con la posesión, enfiló hacia el área y soltó un derechazo, no muy ajustado, pero seco.

Pavlović no llegó a tapar el disparo del extremo del Sunderland y Neuer no llegó a estirarse lo suficiente. Primer gol de Ecuador en este Mundial 2026 casi 200 minutos después.

El empate espoleó a los de Beccacece. Empezaron a creer que podían derrotar por primera vez en la historia a la tetracampeona del mundo. Yeboah avanzó por la derecha. Rüdiger no era Schlotterbeck. Plata y Enner intentaron sorprender al contragolpe.

Mientras, el combinado teutón veía los minutos pasar. Cero ganas y, además, Pacho, Hincapié y Ordóñez estuvieron gigantes. Solo Havertz lo intentó de cabeza antes del descanso.

La segunda parte empezó con susto. Los de Nagelsmann casi se encuentran con un penalti cometido sobre Havertz. Aunque esta vez sí intervino el VAR y avisó a Penso de una falta en el inicio de la jugada de Sané sobre Vite.

A partir de ahí, el partido se empezó a enmarañar con faltas e interrupciones. Sané y Angulo eran los únicos dispuestos a animar la tarde. Valencia lo intentó de volea de lejos y se topó con Neuer.

El arquero germano a punto estuvo de darle una alegría al rival en una indecisión con Tah que casi acaba en gol. Moisés Caicedo disparó defectuoso y Plata, con todo a favor, no acertó de nuevo entre los tres palos. Otra vez la puntería…

Toda esa frustración contenida la disipó el propio Plata, que puso el pie lo justo para finalizar un córner cerrado al primer palo. El MetLife se vino abajo, Ecuador lo celebró como un título con una afición en éxtasis; están en dieciseisavos cuando pocos creían.

– Ficha técnica:

2. Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco (m.64, Angelo Preciado); Piero Hincapié (m.71, Pervis Estupiñán), Joel Ordóñez, Willian Pacho; Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah (m.85, Félix Torres); Nilson Angulo (m.85, Jordy Caicedo), Gonzalo Plata y Enner Valencia (m.64, Kevin Rodríguez).

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

1. Alemania: Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich (m.60, Malick Thiaw), David Raum; Aleksandar Pavlović (m.46, Angelo Stiller), Jamal Musiala, Florian Wirtz (m.73, Pascal Gross) Felix Nmecha (m.64, Maximilian Beier); Leroy Sané y Kai Havertz (m.60, Deniz Undav)

Seleccionador: Julian Nagelsmann.

Goles: 0-1, m.2: Sané. 1-1, m.9: Angulo. 2-1, m.77: Plata.

Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos). Amonestó a Hincapié (m.43) y Pavlović (m.44), Alan Franco (m.50) y Plata (m.89.

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo E jugado en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos) ante 80.663 espectadores. EFE

cms/car

(foto)