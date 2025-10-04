2-1. El ‘juego limpio’ dirime triple empate y pone a Chile en octavos

María José Rey

Santiago de Chile, 3 oct (EFE).- La selección sub-20 de Chile avanzó este viernes a los octavos de final del Mundial de la categoría, a pesar de perder de remontada por 2-1 ante Egipto con un gol que silenció a los 95 minutos el Estadio Nacional de Santiago.

El grupo A fue dominado por Japón con 9 puntos de 9 posibles y a continuación se dio un triple empate en 3 puntos, que dejó a Nueva Zelanda colista por su peor balance goleador.

La campaña idéntica entre Chile y Egipto fue dirimida por un novedoso criterio de la FIFA que tiene en cuenta el número de tarjetas amarillas recibidas por las selecciones involucradas.

Egipto tuvo 5 jugadores amonestados y 2 ayudantes del cuerpo técnico, y Chile a 5 futbolistas.

Dos tarjetas amarillas recibidas hoy por jugadores egipcios en el segundo tiempo inclinaron la balanza en favor de los locales, que hoy decepcionaron de nuevo con un nivel inferior.

Los egipcios quedan ahora a la espera del resto de los resultados para saber si logran la clasificación como uno de las cuatro mejores terceros de los seis grupos.

Un gran gol de tiro libre de la estrella Omar Khedr, reserva del Aston Villa inglés, selló la remontada de Egipto al 95. Chile había abierto el marcador con un tanto de Javier Cárcamo, en el minuto 47, mientras que Ahmed Abdin en el 47 puso el empate transitorio.

Chile comenzó buscando puerta desde el primer minuto con con remates del delantero de Universidad Católica Juan Francisco Rossel y el extremo de Unión San Felipe Vicente Álvarez avisando a Egipto de que como local no se quedaría fuera de la siguiente fase.

La selección africana no se lo puso fácil al anfitrión, aunque sus ataques se diluían y tardó más de media hora en rematar a puerta, su defensa impidió que el ataque chileno encontrara caminos al arco.

Así llegó el momento de brillar para un debutante, el mediocampista de Huachipato Javier Cárcamo, que no había visto minutos en el torneo y que tuvo la tarea de jugar adelantado para colaborar con Rossel.

El esfuerzo del volante le valió el gol, en el minuto 27, con un gran remate desde fuera del área en una jugada en la que colaboró el futbolista del Indpendiente argentino Lautaro Millán, quien trabajó como atacante por la banda iquierda y que en el debut chileno ante Nueva Zelanda marcó.

La intensidad fue aumentando, y ambas selecciones entraron en un ida y vuelta en el que los Faraones comenzaron a ser más peligrosos con los avances del joven del Al Ahly egipcio Mohamed Abdallah.

Por momentos el duelo en el mediocampo pasó a ser bronco y el técnico egipcio Osama Nabih solicitó una revisión por una posible tarjeta roja ante una falta del defensa Patricio Romero, que el árbitro italiano Maurizio Mariani no concedió.

Egipto se fue al descanso dejando una amenaza para los locales con un tiro libre de Mohamed Abdalla, que pegó en el palo y un posterior remate de Selim Telib, del alemán Hertha BSC, que salió desviado.

La cumplió apenas a los dos minutos de reiniciado el segundo tiempo, nuevamente en una jugada de pelota detenida que se convirtió en el arma de Egipto en ataque.

El gol llegó con un cabezazo del zaguero Al Ahly Ahmed Abdin a un centro en tiro de esquina, que se convirtió en apenas el segundo tanto que marcaron los Faraones en este certamen.

Tras el gol Millán y Agustín Arce, del Deportes Limache, se multiplicaron en ataque porque aunque el empate los clasificaba La Rojita quería cerrar la fase de grupos con una victoria, que el eliminado Egipto también anhelaba.

El seleccionador Nicolás Córdova solicitó un penalti, sobre el minuto 62, por una aparente falta sobre el lateral del O’Higgins Felipe Faúndez del defensa Mohamed Moaataz, que no fue concedido.

Chile jugará el próximo martes 7 de octubre con el segundo del Grupo C, lugar que todavía pelean México, Brasil y España. Japón, por su parte, espera al tercero del grupo C, D o E. EFE

