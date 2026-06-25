2-1. Gonzalo Plata clasifica a Ecuador entre las mejores terceras

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East Rutherford (EE.UU.), 25 jun (EFE).- Un gol en el minuto 77 de Gonzalo Plata dio ese jueves la victoria a Ecuador contra Alemania para lograr la clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los ocho mejores terceros, gracias a sus cuatro puntos en tres jornadas.

El partido llegó al descanso con empate a uno, cuando Nilson Angulo igualó en el minuto 9 el tanto inicial de Leroy Sané, al minuto y 49 segundos, para Alemania, que era matemáticamente primera de grupo. EFE

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