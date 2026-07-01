2-1. Kane clasifica a Inglaterra, que se enfrentará a México en octavos

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Redacción deportes, 1 jul (EFE).- Dos goles de Harry Kane en un margen de once minutos, entre el 75 y el 86, dieron la vuelta al marcador contra la República Democrática del Congo (2-1) y clasificaron a Inglaterra para los octavos de final del Mundial 2026, en los que se enfrentará a la selección de México.

El conjunto africano mandó en el marcador hasta entonces, gracias a un tanto de Brian Cipenga en el minuto 7. EFE

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