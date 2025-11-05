2-1. Paraguay reacciona tarde y cae ante Uzbekistán

Redacción deportes, 5 nov (EFE).- La selección paraguaya sub-17 perdió ante Uzbekistán por 2-1 en su debut en el Mundial de la categoría, este miércoles, en un intenso y físico partido que pudo empatar el conjunto sudamericano en los minutos finales.

Fue un partido abierto y con ocasiones para ambos equipos. Sin embargo, el marcador se desniveló a favor del equipo asiático después de un error en la salida de balón del lateral paraguayo Thiago Aranda, que aprovechó a la perfección Azizbek Abdumuminov con un derechazo desde fuera del área en el minuto 25.

Uzbekistán seguía muy sólida e incomodaba el juego de Paraguay. Una nueva recuperación en el centro del campo propició otras ocasión por banda derecha y, de nuevo, Abdumuminov, bien ubicado en el punto de penalti, remató para hacer el 2-0 en el tiempo añadido (min.45+2).

El equipo sudamericano subió la intensidad y la agresividad en la segunda parte, pero fue incapaz de inquietar a una rocosa Uzbekistán, que hizo gala de un gran físico durante todo el partido. Al borde del final, Paraguay se encontró con un penalti que transformó Alan Ledesma (min.89) para dar emoción en los últimos minutos.

El tanto fue un chute de energía para los sudamericanos, que se lanzaron con todo a por el empate en el tiempo añadido, quedándose muy cerca con los intentos de Milan Freyres y Jhosias Campss.

De esta forma, Uzbekistán obtiene sus tres primeros puntos en el grupo J, los mismos que Irlanda, líder, y deja a Paraguay y a Panamá con cero puntos. EFE

