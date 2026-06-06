2-1. Portugal vence a Chile con goles de Guedes y Fernandes

4 minutos

Miguel Conceição

Lisboa, 6 jun (EFE).- Portugal cumplió este sábado en su primer encuentro de preparación para el Mundial de 2026 al vencer a Chile por 2-1 con goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes.

Con un duelo ante Colombia en el horizonte en el grupo K del Mundial -junto a Uzbekistán y la RD del Congo-, el también sudamericano Chile fue el rival elegido para la primera prueba de la selección dirigida por el español Roberto Martínez, que, a pesar de su dominio, tardó en encontrar el camino hacia la portería de ‘La Roja’ en el Estádio Nacional do Jamor, en Oeiras (afueras de Lisboa).

Portugal salió dominante y en busca del gol, pero sus intentos iniciales fueron frustrados por Lawrence Vigouroux.

El portero chileno se estiró para detener un cabezazo de Rúben Dias y, más tarde, pudo con Cristiano Ronaldo al detener con el pie un disparo del capitán portugués.

La selección lusa monopolizó el balón y explotó principalmente la velocidad de Rafael Leão por la banda izquierda, pero pecó en los centros y en la finalización, lo que la llevó al descanso con el marcador a cero.

En los 45 primeros minutos, Chile sólo hizo un par de incursiones en el campo contrario, ambas impulsadas por Maximiliano Gutiérrez, pero sin crear peligro.

Antes de volver a los vestuarios, el ambiente del amistoso se caldeó con una disputa por el balón y un altercado entre el lateral del FC Barcelona João Cancelo y Felipe Faúndez, lo que dio lugar a empujones entre diversos jugadores, en particular Leão con Iván Román, y ambos acabaron sancionados con tarjeta roja.

El partido se reanudó sin Cristiano en el lado portugués y con Chile logrando mover el balón, pero el protagonista del combinado dirigido por Nicolás Córdova seguía siendo Vigouroux, quien se lanzó y detuvo la ‘chilena’ de Cancelo.

El portero chileno fue batido en el minuto 58 por Gonçalo Guedes: el delantero de la Real Sociedad recibió un pase en profundidad de Rúben Neves y con un tiro raso hizo el primer tanto del choque.

Portugal amplió su ventaja en el 75′ con un cañonazo desde fuera del área de Bruno Fernandes que dejó sin opciones al portero chileno.

Poco antes del pitido final, el extremo del Elche Lucas Cepeda aprovechó la falta de concentración de la defensa portuguesa y, desde fuera del área, anotó el gol de honor chileno.

La selección de Portugal continuará su preparación para el Mundial de 2026 el próximo día 10 contra Nigeria en la ciudad lusa de Leiria, y el día 17 comenzará su andadura en el torneo frente a la República Democrática del Congo.

El Congo es precisamente el próximo rival de Chile, pero el partido, previsto para el próximo 9 en Cádiz (España), está en duda debido al brote de ébola que afecta al país africano.

– Ficha Técnica:

2 – Portugal: José Sá (Rui Silva, min.46); João Cancelo, Renato Veiga (Inácio), Rúben Dias (Araújo, min.87), Nélson Semedo (Dalot, min.46); Samú Costa (Rúben Neves, min.46), Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Neto, min.46); Rafael Leão, Francisco Conceição (Félix, min.77) y Cristiano Ronaldo (Guedes, min.46).

1 – Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Iván Román, Felipe Faúndez (Sierralta, min.46); Vicente Pizarro (Méndez, min.80), Agustín Arce (Cepeda, min.67), Felipe Loyola (Hormazabal, min.80); Darío Osorio (Reichmuth, min.80), Maximiliano Gutiérrez (Echeverría, min.68) y Gonzalo Tapia (Morales, min.80).

Goles: 1-0: Guedes, min.58; 2-0: Fernandes, min.75. 2-1: Cepeda, min.92.

Árbitro: Luca Zufferli (ITA). Expulsó a Leão, de Portugal, y a Román, de Chile, con tarjeta roja directa.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estádio Nacional do Jamor en Oeiras, en las afueras de Lisboa (Portugal). EFE

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