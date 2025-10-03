2-1. Ucrania avanza como líder y deja a Paraguay como segunda clasifica

2 minutos

Raúl Gómez

Santiago de Chile, 3 oct (EFE).- La selección sub-20 de Ucrania selló este viernes con 7 puntos de 9 posibles su clasificación desde el Grupo B a los octavos de final del Mundial de la categoría que acoge Chile al derrotar por 2-1 a la de Paraguay, que terminó con 4 en el segundo lugar y también garantizó su continuidad en el torneo.

Corea del Sur, con idéntica renta a la de Paraguay, espera garantizar su clasificación como una de las cuatro mejores terceras, en tanto que Panamá selló su campaña con uno.

Abrió el marcador el ucraniano Maksym Derkach en el minuto 46, pero César Miño dejó todo igual en el 69. . La victoria la selló en el 80 Matviy Ponomarenko.

Ucrania y Paraguay salieron sin necesidades apremiantes al estadio Nacional de Santiago debido a que sabían de antemano que el empate las clasificaba a la fase de los ocho mejores.

La oportunidad más clara la tuvo Ucrania al borde del descanso, tras un córner ejecutado por Danylo Krevsun. El central Vladyslav Kysil remató a puerta, pero el central Axel Balbuena despejó el peligro.

En la segunda parte ambas selecciones salieron más decididas.

Ucrania llevó el peso de las ocasiones y marcó el primer gol a partir de un saque profundo del portero Krapyvtsov. A partir de ahí una combinación colectiva entre Krevsun, con un gran control de espuela, le deje en bandeja el balón y el recién ingresado Maksym Derkach terminó con la celebración.

Ucrania pudo aumentar la diferencia, pero no acertó en la puntada final.

Paraguay asimiló el golpe y se fue agrandando, aupada quizá por la ventaja que en ese momento tomaba Corea del Sur sobre Panamá en el otro encuentro del grupo.

La Albirroja igualó a partir de una asistencia de Caballero a César Miño, el más destacado.

El desgaste pasó factura a Paraguay y Ucrania pasó factura con la puntilla a 10 minutos del fin del tiempo reglamentario.

Ucrania se clasificó para los octavos de final como primera de grupo con 7 puntos e invicta.

Corea del Sur tendrá que esperar a que finalicen el resto de grupos para conocer si pasa de ronda como una de las mejores terceras.

Los paraguayos enfrentaran en octavos al segundo del grupo F, que podría ser Francia o Sudáfrica, y los ucranianos a un tercero, de los grupos A, C o D. EFE

rgg/hbr

(foto)