2-2. Argentina arruina sobre el final el debut soñado de Uruguay

Montevideo, 28 oct (EFE).- Las selecciones de Uruguay y Argentina igualaron este martes por 2-2 en un encuentro enmarcado en la Liga de Naciones Femenina que a la Celeste se le escapó cuando apenas quedaban dos minutos para el final.

Un cabezazo de Annika Paz en una de las últimas jugadas del partido disputado en el histórico estadio Centenario de Montevideo arruinó el debut de las dirigidas por Ariel Longo, que en esta jornada se estrenaron en la mencionada competencia luego de haber librado en la primera fecha.

Con el empate, Argentina alcanzó los cuatro puntos en la clasificación, mientras que Uruguay sumó su primera unidad y comenzó de esa forma a alimentar el sueño de clasificarse por primera vez en la historia a un Mundial.

Los primeros minutos de la parte inicial volcaron el balón hacia la portería uruguaya, donde Agustina Sánchez fue la encargada de mantener el cero.

Un disparo lejano de Eliana Stabile estuvo muy cerca de convertirse en el primer tanto de la tarde, pero la defensora Stephanie Tregartten se encargó de apagar el fuego sobre la línea cuando la portera celeste ya nada podía hacer.

Luego fue Florencia Bonsegundo quien acercó a Argentina con un potente disparo que se fue afuera por muy poco.

Con el paso de los minutos, Uruguay se fue acomodando en el campo y comenzó a generar jugadas de peligro que no tardaron en complicar a la defensa del conjunto visitante.

Tras una gran jugada de Wendy Carballo por el sector izquierdo, Karol Bermúdez anotó un golazo con un potente disparo al ángulo, pero la venezolana Emikar Calderas lo anuló después de que el VAR confirmara que había posición adelantada.

La Celeste tuvo rápidamente su revancha y a los 35 minutos encontró el primer gol mediante un muy lejano libre directo de la central Lacoste que la portera rival no pudo controlar.

De esta forma, las dirigidas por Longo se fueron a vestuarios con una ventaja que en la segunda parte perdieron rápidamente.

A los 47 minutos de tiempo corrido y tras un despeje de la retaguardia local, Maricel Pereyra con un disparo de volea desde afuera del área dejó sin opciones a Sánchez y decretó la igualdad.

Aquino pudo volver a poner arriba a Uruguay con un disparo que encontró una impresionante parada de Solana Pereyra, mientras que Bonsegundo acercó nuevamente a Argentina.

El duelo entre la atacante del Internacional de Brasil y la portera visitante se repitió a los 71 minutos y allí la historia tuvo otro final.

Aquino quebró la resistencia de la portera argentina con un potente disparo que se convirtió en el 2-1 para alegría de las miles de personas que llegaron al Centenario a alentar a su equipo.

Sobre el final, cuando todo hacía indicar que la Celeste se llevaría la victoria, Paz marcó de cabeza a la salida de un libre directo y puso el 2-2 que repartió un punto para cada lado.

En las dos próximas fechas, Uruguay viajará a Paraguay y luego recibirá a Ecuador, al tiempo que Argentina tendrá una fecha libre y después jugará en casa frente a Bolivia.

La Liga de Naciones otorgará dos lugares al Mundial de Brasil 2027 y otros dos al repechaje.

– Ficha técnica:

2.Uruguay: Agustina Sánchez; Laura Felipe (m.85, Ángela Gómez), Stephanie Lacoste, Yannel Correa, Stephanie Tregartten (m.69, Fátima Barone), ; Alaides Paz (m.86, Manuela Olivera), Karol Bermúdez (m.69, Sofía Oxandabarat), Pamela González, Juliana Viera; Wendy Carballo y Belén Aquino.

Seleccionador: Ariel Longo.

2.Argentina: Solana Pereyra; Abril Reche, Sophia Braun, Agostina Holzheier, Aldana Cometti; Yanina Preininger (m.75, Annika Paz), Daiana Falfán, Eliana Stabile (m.55, Milagros Martín); Yamila Rodríguez (m.55, Paulina Gramaglia), Florencia Bonsegundo y Maricel Pereyra.

Seleccionador: Germán Portanova.

Goles: 1-0: m.35, Stephanie Lacoste. 1-1: m.47, Maricel Pereyra. 2-1: m.71, Belén Aquino. 2-2: M.88, Annika Paz.

Árbitro: La venezolana Emikar Calderas. Amonestó a Wendy Carballo, Milgaros Martín y Aldana Cometti.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones de Conmebol, disputado en el estadio Centenario de Montevideo. EFE

