2-2. Argentina con una jugadora menos le empata a domicilio a Brasil

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3 minutos

Río de Janeiro, 13 oct (EFE).- Argentina, pese a jugar casi todo el segundo tiempo con una jugadora menos por la expulsión de Sofía Domínguez, consiguió revertir una desventaja de 2-0 y empatar 2-2 frente a Brasil, en el segundo de los dos partidos amistosos disputados en los últimos cuatro días y preparatorios para el Mundial femenino de 2027.

Brasil se puso en ventaja con goles de Bia Zaneratto y Gio Garbelini en los 30 primeros minutos del primer tiempo, pero Argentina, con una heroica actuación de la portera Lara Esponda, igualó con anotaciones de Daiana Falfán y María Florencia Bonsegundo en el partido disputado en el estadio Arena Pernambuco de la ciudad brasileña de Recife.

En el primer amistoso de la actual ventana FIFA, disputado el pasado sábado en la también ciudad brasileña de Porto Alegre, Brasil se impuso por 3-1 con goles de Luany, Geyse y Angelina, mientras que Maricel Pereyra descontó para las argentinas.

La selección comandada por el técnico Arthur Elías, que tan solo mantuvo a dos jugadoras del equipo que venció el primer amistoso, dominó completamente el primer tiempo, en el que tuvo más del 70 % del dominio del balón.

La fuerte presión le permitió a la delantera Bia Zaneratto, de cabeza, abrir el marcador a los 12 minutos del partido. La goleadora del Palmeiras aprovechó una asistencia de Raíssa Bahía para anotar su gol número 47 con la selección brasileña.

A los 27 minutos las locales aumentaron la cuenta con un gol de Gio Garbelini, jugadora del Atlético de Madrid, tras aprovechar un rebote luego de una jugada individual de Priscila.

Pero la paralización técnica del partido para hidratación terminó favoreciendo a las visitantes, que retomaron el juego más concentradas y pusieron fin al dominio brasileño.

Argentina descontó a los 34 minutos por intermedio de la lateral Daiana Falfán, jugadora del Dux Logroño español, tras una jugada de María Florencia Bonsegundo, centrocampista del Sporting portugués.

Las visitantes regresaron al segundo tiempo dispuestas a remontar y la atacante Agostina Holzheier, jugadora del Bay Football Club estadounidense y la mejor argentina en el partido, por poco consigue el empate en los primeros minutos.

Argentina anotó el 2-2 a los 9 minutos del segundo tiempo con un penalti de Bonsegundo tras una falta marcada en una jugada de Holzheier.

Pero la expulsión de la lateral Sofía Domínguez a los 12 minutos del segundo tiempo por halar el cabello de Kerolin, la delantera brasileña del Barcelona, puso fin a la reacción argentina.

A partir de ese momento, con una jugadora a más en la cancha, Brasil volvió a imponerse y a dominar, pero sus diferentes jugadas peligrosas fueron neutralizadas por Lara Esponda, la guardameta del River Plate, que se convirtió en la heroína de su selección.

Brasil y Argentina se preparan para disputar entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 el próximo Mundial femenino, que será el primero a realizarse en un país de Sudamérica y que contará con ocho sedes.

En su décima edición, el Mundial femenino reunirá a 32 selecciones y ya cuenta con varias clasificadas, entre las cuales Brasil como anfitriona y Argentina como subcampeona de la Liga de las Naciones de Conmebol de este año.

España acudirá a la cita como vigente campeona y Colombia como campeona de la Liga de las Naciones de la Conmebol.

Brasil, una potencia en el fútbol masculino con un récord de cinco Copas del Mundo obtenidas, nunca ha ganado el mundial femenino y actualmente ocupa el sexto lugar en el ránking de la FIFA. EFE

cm/gbf

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