2-2. Peñarol remonta el Clásico y el estadio de Nacional decidirá al nuevo campeón

Montevideo, 23 nov (EFE).- Peñarol y Nacional igualaron 2-2 este domingo en la primera final de la Liga Uruguaya, que comenzó con el Tricolor en ventaja y acabó con el local sellando una gran remontada.

En el estadio Campeón del Siglo, los de Jadson Viera ganaban por dos tantos gracias a las anotaciones de Juan Cruz de los Santos y Gonzalo Carneiro, mientras que Matías Arezo y Leonardo Fernández empataron para los de Diego Aguirre.

A los 9 minutos, el nigeriano Osinachi Christian Ebere le robó el balón al argentino Eric Remedi y asistió a De los Santos, quien no perdonó y puso el 0-1.

Sebastián Coates acercó al visitante con un cabezazo que se fue cerca del poste y Gonzalo Carneiro duplicó la ventaja a los 36 minutos.

Sobre el final, cuando todo hacía indicar que Nacional se iría al vestuario ganado por 0-2, Matías Arezo aprovechó un muy buen libre directo de Leonardo Fernández para recortar la ventaja con un golpe de cabeza.

Peñarol no tardó en encontrar la igualdad pco después de comenzar la segunda parte, cuando Fernández disparó desde lejos y empató el juego ta los 54 minutos.

Después, Peñarol arrinconó a un Nacional que cuando pudo salir del fondo encontró una jugada en la que Méndez golpeó al recién ingresado Maximiliano Gómez y vio la segunda cartulina amarilla. El local se quedó con diez en su mejor momento.

Con el empate, todo se decidirá el próximo domingo desde las 16:30 hora local (19:30 GMT) en el estadio Gran Parque Central.

– Ficha técnica:

2. Peñarol: Brayan Cortés; Pedro Milans (m.98, Jaime Báez), Javier Méndez, Nahuel Herrera (m.6, Emanuel Gularte), Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa (m.77, Jesús Trindade), Leonardo Fernández, Diego García (m.77, Lucas Hernández); Matías Arezo y Maximiliano Silvera (m.77, Leandro Umpiérrez). Entrenador: Diego Aguirre.

2. Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Rodríguez (m.87, Mauricio Pereyra), Christian Oliva, Luciano Boggio (m.88, Exequiel Mereles); Osinachi Ebere (m.71, Nicolás López), Gonzalo Carneiro (m.71, Maximiliano Gómez) y Juan Cruz de los Santos (m.57, Lucas Villalba). Entrenador: Jadson Viera.

Goles: 0-1: m.9, Juan Cruz de los Santos. 0-2: m.36, Gonzalo Carneiro. 1-2: m.45+4, Matías Arezo. 2-2: m.54: Leonardo Fernández.

Árbitro: Javier Burgos. Amonestó a Javier Méndez, Gonzalo Carneiro, Diego García, Luciano Boggio, Sebastián Coates, Matías Arezo, Lucas Rodríguez, Maximiliano Olivera, Julián Millán, Lucas Villalba. Expulsó a Javier Méndez y Lucas Villalba.

Incidencias: Final de ida de la Liga Uruguaya 2025, disputada en el estadio Campeón del Siglo. EFE

