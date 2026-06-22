2-2. Uruguay se mete en un lío

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5 minutos

Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Uruguay está en problemas. Si el empate contra Arabia Saudí pudo considerarse una sorpresa, el 2 a 2 contra Cabo Verde dejó de serlo, y le obliga a ganar a España en el último partido de la fase de grupos para alcanzar los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo 2026.

La imagen volvió a ser más bien pobre, y dos centros rematados a puerta por Maxi Araujo y Agustín Canobbio, fueron la conclusión más positiva de una selección que durante toda la semana aseguró haber aprendido de la primera mitad contra los saudíes.

Pero los errores se pagan caro en el Mundial, y una barrera que se abrió adelantó a Cabo Verde con su primer tanto conseguido en los mundiales, y una pérdida de balón de Mathías Olivera combinado con una mala salida de Fernando Muslera dio lugar al segundo tanto caboverdiano.

Uruguay llega a la última jornada con 2 puntos y como tercero de grupo. Una victoria contra España le permitiría aspirar al primer puesto, pero un empate lo dejaría en manos del resto de terceros de grupo, y una derrota lo eliminaría matemáticamente.

El partido de Uruguay recordó desde el primer instante al de Arabia Saudí, y se convirtió en ‘deja vu’ cuando los africanos se adelantaron a los veinte minutos.

Un trallazo desde 30 metros de Kevin Pina que pasó por en medio de la barrera, no dio posibilidades a Fernando Muslera, hoy convertido en el uruguayo con más partidos mundialistas al disputar su 18º encuentro, desempatando con Edinson Cavani.

Uruguay sufrió el golpe y estuvo a punto de ceder el segundo tras una pérdida de balón en la salida, pero Gilson Benmichol se lió con el balón en las piernas y perdió la posesión cuando ya pisaba el área.

El delantero era el jugador más liberado de Cabo Verde en defensa, encerrado de nuevo atrás como contra España, aunque en Miami mostró más colmillo en los contragolpes.

Todo este espectáculo fue seguido desde la grada por la madre de ‘Vozinha’, el guardameta caboverdiano convertido en héroe contra España, que asistió hoy al partido tras perderse el debut contra España por problemas con el visado.

Sin embargo, no disfrutó de una parada de su hijo en todo el partido. Uruguay terminó el encuentro con dos tiros a puertas, pero ambos acabaron en gol en la primera mitad.

Primero llegó el empate de Araújo, que cazó el rechace de un remate al palo de un defensa caboverdiano, y el extremo prolongó otro centro en el descuento que empujó Agustín Canobbio a la red.

Todo podría hacer pensar que la selección sudamericana buscaría ampliar la diferencia una vez solventado el golpe, buscando ampliar la diferencia de goles de cara al último encuentro contra España, quien antes ganó por 4 a 0 a Arabia Saudí.

Pero faltaba la voracidad de Luis Suárez, quien seguía el partido desde la grada, y Uruguay volvió a dar vida a Cabo Verde tras una pérdida de balón de Olivera y una mala salida de Muslera. Helio Varela se adelantó al guardameta y puso el 2 a 2 a puerta vacía.

Los chispazos de Uruguay estuvieron cerca de funcionarle de nuevo cuando anotó el tercero a la salida de un saque de esquina. El estadio lo celebró por todo lo alto, pero acabo bajando los brazos tras un fuera de juego milimétrico del lanzador que fue necesario que revisara el VAR con detalle.

En previsión de la tercera jornada contra España, el empate no era bueno para Uruguay, y así lo dejó claro Marcelo Bielsa cuando dio entrada a Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz aprovechando la pausa de hidratación que ayer criticó en rueda de prensa por cortar el ritmo.

Un tiempo muerto improvisado que dio lugar a la versión más ofensiva de Uruguay en todo el partido.

‘La Celeste’ se volcó en el área de Cabo Verde, ya completamente encerrado en su área, y entre los defensas y ‘Vozinha’ se encargaron de alejar cada uno de los centros rasos y por alto con los que Uruguay comenzó a bombardearlos.

Valverde rozó la épica con un tiro potente desde la frontal, y Canobbio dispuso de un mano a mano con todo el campo por delante en el descuento, pero Uruguay se estremeció cuando un contragolpe caboverdiano acabó con una caída de Da Costa en el área que asustó con ser penalti.

Esta vez no hizo falta un milagro de ‘Vozinha’ para arrancar un punto. Cabo Verde lo hizo a su manera y llega invicta a la tercera y última jornada, donde se jugará el pase con Arabia Saudí.

– Ficha técnica:

2. Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte (Nicolás de la Cruz, m.69), Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maxi Araújo (Brian Rodríguez, m.82) y Federico Viñas (Darwin Núñez, m.69).

Seleccionador: Marcelo Bielsa.

2. Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina (Laros Duarte, m.71), Telmo Arcanjo (Deroy Duarte, m.46), Jamiro Monteiro (Yannick Semedo, m.80); Garry Rodrigues (Helio Varela, m.58), Ryan Mendes y Gilson Benmichol (Nuno da Costa, m.58).

Seleccionador: Pedro Leitao Brito ‘Bubista’.

Goles: 0-1, m.21: Kevin Pina; 1-1, m.44: Maxi Araújo; 2-1, m.45+6: Agustín Canobbio; 2-2, m.61: Helio Varela.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó a Sidny Cabral y a Diney Borges de Cabo Verde, y a Rodrigo Betancur Ugarte y Mathías Olivera, de Uruguay.

Incidencias: partido de la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante 64.003 espectadores. EFE

hbc/gbf

(foto)