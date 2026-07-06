2-3. Inglaterra jugará contra Noruega en cuartos de final

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Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- La selección de Inglaterra se clasificó este domingo a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar a la de México por 2-3 en el partido que se jugó en el estadio Azteca de la capital mexicana.

Jude Bellingham se reportó con un doblete para los ingleses en los minutos 36 y 38, mientras que Harry Kane convirtió el tercer tanto, de penalti, en el 60.

Los tantos mexicanos fueron obra de Julián Quiñones en el 42 y de Raúl Jiménez, también de pena máxima, en el 69.

Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel jugarán por los cuartos de final el 11 de julio contra Noruega en Miami. EFE

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