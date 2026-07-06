2-3. Inglaterra resiste el acoso de México y se clasifica a los cuartos de final

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4 minutos

México, 5 jul (EFE).- La selección de Inglaterra derrotó este domingo por 2-3 a México para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 en un partido en el que jugó 36 minutos con un hombre de menos.

Jude Bellingham, dos veces, y Harry Kane, de penalti, convirtieron por los ingleses, en tanto Julián Quiñones y Raúl Jiménez, también de pena máxima, descontaron por los mexicanos.

El duelo comenzó con una hora de retraso por el mal clima, marcado por la lucha en mitad de la cancha y numerosas faltas de México, que buscó ahogar a su rival.

México tuvo la primera oportunidad de abrir el marcador en el minuto 15 cuando Raúl Jiménez aceptó un balón en el área y de cabeza, casi en posición horizontal, remató al ángulo, donde el guardameta Jordan Pickford se hizo del balón.

Después de media hora con dominio de México, con buenas transiciones y apariciones por las bandas, los ingleses mostraron su poderío ofensivo y tomaron ventaja de 0-2 con un par de anotaciones de Bellingham en un lapso de dos minutos.

En el 36, Bukayo Saka apareció a toda velocidad por la derecha y le puso una pelota al jugador del Real Madrid, letal con un golpe de cabeza, el 0-1 que dejó en 396 la racha de México sin recibir goles en el Mundial.

No habían terminado de acomodarse los mexicanos, cuando Harry Kane se hizo de una pelota y le puso una asistencia a Bellingham, anotador del 0-2.

Ante el grito de «sí se puede», México adelantó líneas y en el 42 descontó. Quiñones aceptó un rebote en el área y de derecha venció a Pickford, para poner el 1-2 que convirtió el Azteca en una caldera a punto de estallar, con una multitud que entonó de manera insistente el grito homofóbico que acostumbra.

Pickford salvó a Inglaterra al despejar un remate de Jiménez y Bellingham confirmó su protagonismo al evitar un gol de Vásquez en dos jugadas en tiempo de compensación, transcurrido con acoso mexicano.

La segunda mitad comenzó con México al ataque y los rivales atentos a los espacios para hacer daño con contragolpes.

Inglaterra se quedó con un hombre menos en la cancha en el 54 por una expulsión de Jarrel Quansah, por una entrada fuerte contra Jesús Gallardo.

Los mexicanos se fueron por el empate; en un contraataque de los ingleses, Rangel derribó en el área a Gordon y Kane puso el 1-3 al cobrar el penalti de manera precisa.

El partido creció. En un momento pico de la lucha, Bellinghan cometió una falta en el área y Jiménez acercó a los mexicanos al cobrar con exactitud desde los 11 pasos y anotar el 2-3.

México mantuvo el acoso, pero Inglaterra resistió y se clasificó a los cuartos de final, en los que enfrentará a Noruega el 11 de julio en Miami.

– Ficha técnica:

2. México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez (Álvaro Fidalgo m.79), César Montes (Edson Álvarez m.46), Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora (Santiago Giménez m,61), Luis Romo (Brian Gutiérrez m.61); Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones (Guillermo Martínez m.81).

Seleccionador: Javier Aguirre.

3. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’Reilly (Djed Spence m.75), Marc Guehi, Jarrell Quansah; Elliot Anderson (Dan Burn m.75), Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka (John Stones m.57), Harry Kane (Morgan Rogers m.90), Anthony Gordon.

Seleccionador: Thomas Tuchel.

Goles: 0-1, m.36: Jude Bellingham; 0-2, m.38: Jude Bellingham; 1-2, m.42: Julián Quiñones; 1-3, m.60: Harry Kane; 2-3, m.69: Raúl Jiménez.

Árbitro: Alireza Faghani, de Australia. Amonestó a Jorge Sánchez, Johan Vásquez; Declan Rice, Marc Guehi y Nico Oreilly. Expulsó a Jarell Quansah.

Incidencias: Partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre las selecciones de México e Inglaterra jugado en el Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, situado 2.240 metros sobre el nivel del mar, ante 80.824 aficionados. EFE

gb/gbf

(foto)