2-3. Paraguay remonta y derrota a El Salvador en amistoso

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San Salvador, 12 oct (EFE).- La selección femenina de Paraguay derrotó este lunes a El Salvador por 2-3, tras remontar un 2-0 adverso, en el segundo partido amistoso de una serie en la que las guaraníes impusieron su oficio sobre las centroamericanas.

Las salvadoreñas, que venían de perder por 1-5 en el primer juego amistoso, tomaron las riendas del partido desde su inicio y su ímpetu al ataque les permitió tomar ventaja al minuto 23 por medio de Brenda Cerén tras una contraataque en velocidad.

Antes del descanso, Danya Gutiérrez puso el 2-0 a favor de las locales al recoger un balón rebotado y definir a media distancia.

Sin embargo, la Selecta se desmoronó desde los primeros minutos del segundo tiempo al permitir el descuento en la única llegada de las paraguayas por medio de Monserrath Ayala, a lo que se sumó la expulsión de dos salvadoreñas.

Nicolle Amaya y Danya Gutiérrez recibieron doble amonestación y fueron expulsadas en los minutos 56 y 69, respectivamente.

Con esta ventaja numérica, Ayala se convirtió en la heroína de su selección con dos tantos más: el 2-2 llegó al 58 con un tiro libre frente al área y el 2-3 llegó con un potente tiro pegado a la grama.

Las salvadoreñas intentaron igualar al final del partido con una jugada a balón parado, pero finalmente la desventaja numérica y el cansancio se impusieron al empuje.

A pesar de la derrota, la dirigidas por Eric Acuña salieron aplaudidas por su afición en el Estadio Cuscatlán, en la capital salvadoreña.

De acuerdo con las autoridades deportivas salvadoreñas, esta serie se jugó como preparación de cara al choque ante Estados Unidos, por los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, que se disputará el 27 de noviembre en Texas.

Esta competición otorga cuatro boletos directos al mundial femenino de 2027 y dos para una repesca regional.

De caer ante las estadounidenses, una potencia en el fútbol femenino, las salvadoreñas podrían disputar la repesca ante Costa Rica o Jamaica. EFE

hs/car

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