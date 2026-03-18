2-3. Venezuela conquista su primer Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a EEUU en Miami

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Miami (EE.UU.), 17 mar (EFE).- Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del planeta tras vencer este martes en Miami a Estados Unidos por 2-3 y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol, impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador reflejaba un empate a 2.

El doble de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó una victoria que comenzó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada y de Wilyer Abreu, en la cuarta, mediante jonrón.

Aunque Bryce Harper igualó el partido a 2 con otro jonrón en la octava entrada, Venezuela se recompuso inmediatamente ante un estadio repleto de aficionados venezolanos, y asestó a Estados Unidos su segunda derrota consecutiva en la final, después de que cayera contra Japón en 2023 por 2-3. EFE

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