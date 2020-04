El concepto editorial, basado en cuatro pilares e introducido en 2018, ha sido desarrollado y dotado de mayor precisión. Se ha pulido y mejorado el trabajo periodístico en el “English Newsdesk”, en los enfoques temáticos denominados “Beats”, en los temas en siete idiomas no nacionales (redacciones lingüísticas) y en el “Production Desk”.

Informe anual SWI swissinfo.ch 28 de abril de 2020 - 10:00 El 12 de marzo de 2019 SWI swisinfo.ch celebró su vigésimo aniversario de existencia online. Esa efeméride nos brindó la oportunidad de repasar, con periodistas de todo el mundo, con “Reporteros Sin Fronteras”, así como con compañeras y compañeros de viaje, la agitada historia de este pionero y extraordinario portal suizo online. Los 20 años de historia de SWI swissinfo.ch no son solo una historia ambivalente, sino que tienen también un carácter completamente singular. Esta empresa de comunicación, relativamente pequeña dentro de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SRG SSR), con cerca de 100 empleados y diez redacciones lingüísticas, tiene encomendada la vasta y compleja tarea de reflejar la actualidad mundial desde la perspectiva suiza y explicar Suiza al mundo. Quien nos ama, comprende a Suiza, esa es nuestra visión. Con motivo del aniversario se planteó como una de nuestras principales preocupaciones la cuestión de cómo nosotros, una empresa de medios suiza provista de un mandato internacional, podíamos trabajar para una audiencia en el extranjero. El número de usuarios de nuestra oferta, cada vez mayor, que ha pasado de una media mensual de 1 049 111 a 1 236 658 clientes únicos en 2019, muestra una vez más que la información independiente proporcionada por SWI swissinfo.ch responde a las necesidades de nuestros lectores, también cada vez mayores. Las crisis mundiales del alcance de la pandemia del coronavirus dejan patente que, sobre todo en tiempos de incertidumbre, son un terreno abonado para noticias falsas (fake news) y teorías paranoicas. Eso explica por qué la información y el servicio público ofrecido desde Suiza tienen un gran valor a escala internacional. Además, con nuestros diez idiomas podemos llegar a cerca del 75% de la población mundial. ¿Quién más podría explicar Suiza al extranjero con una perspectiva crítica? La historia de SWI swissinfo.ch es la historia de Suiza y al mismo tiempo inseparable del acontecer de Suiza. El Rütli, el Gotardo, el campo de batalla de Sempach, Guillermo Tell; ciertamente, pero también la tecnología financiera, las empresas emergentes (start-ups), Glencore, Nestlé, la democracia digital o la formación profesional. SWI swissinfo.ch es el único medio que ofrece una amplia variedad de temas suizos en lenguas no suizas. ¿Quién más podría explicar Suiza de manera independiente y al mismo tiempo crítica en el extranjero? En el centro de la oferta de contenidos que proponemos desde SWI swissinfo.ch, hemos acentuado la perspectiva internacional sobre la cultura y la sociedad, sobre la integración global de los acontecimientos políticos, sobre la economía suiza que quiere afirmarse en los mercados internacionales, sobre los logros científicos que mueven y cambian el mundo, resaltando también nuestras peculiaridades y valores esenciales. Y hay otro elemento en nuestra misión históricamente importante y que siempre está de actualidad: SWI swissinfo.ch facilita la libre formación de opinión en el mundo, incluso en los lugares en donde los medios locales no pueden informar con independencia. En el fondo, cuando celebramos el vigésimo aniversario no era a nosotros mismos a quienes festejábamos sino al periodismo libre e independiente. SWI swissinfo.ch afronta diariamente la cuestión de la necesidad de una información independiente en el mundo, en las regiones en crisis e incluso en los países donde la libertad de prensa es limitada. La actualidad mundial, las crisis y conflictos, así como los acontecimientos internacionales relacionados con Suiza y su evolución fueron los principales impulsores del acceso a SWI swissinfo.ch en 2019. Con el objetivo de reforzar aún más esta perspectiva internacional, la junta editorial ha seguido dando prioridad en 2019 a la sección “Ginebra internacional” y ha desarrollado el podcast “Inside Geneva”. Por otra parte, las elecciones federales de 2019 fueron un importante evento político a escala nacional que despertó también un gran interés en el extranjero. Y SWI swissinfo.ch ha informado de todo esto con detalle y profundidad, acompañando así a los muchos suizos y suizas en el extranjero que nos siguen diariamente. Alta calidad: una dinámica constante Están sucediendo muchas cosas, especialmente en el dinámico campo de los medios de comunicación, donde surgen nuevos y apasionantes desafíos. En el terreno técnico, SWI swissinfo.ch ha trabajado intensamente en la migración de nuestro sistema de gestión de contenidos (CMS). Esta actualización constituye la base para el relanzamiento del sitio web de SWI en diez idiomas, previsto para 2020. Este nuevo sitio web está destinado a fortalecer y desarrollar el concepto editorial en términos de contenidos y gráficos. Desde luego, el objetivo principal de todo este esfuerzo es responder a las necesidades y exigencias de nuestras usuarias y usuarios en el extranjero. Hay una constante importante en esta dinámica de desarrollo: la alta calidad de nuestros contenidos continúa siendo una cuestión prioritaria. La calidad y la independencia son siempre lo primero. Por este motivo, la junta editorial ha adaptado y mejorado los requisitos para la gestión de la calidad. En 2019 SWI swissinfo.ch hizo una revisión de las directrices editoriales y los principios periodísticos y los trasladó a un manual que ha puesto a disposición de los periodistas y, en aras de la transparencia, también del público. En el manual se incluyen directrices para la redacción, formatos y multimedia. El concepto editorial, basado en cuatro pilares e introducido en 2018, ha sido desarrollado y dotado de mayor precisión. Se ha pulido y mejorado el trabajo periodístico en el “English Newsdesk”, en los enfoques temáticos denominados “Beats”, en los temas en siete idiomas no nacionales (redacciones lingüísticas) y en el “Production Desk”. Por último, en este año especial de aniversario recordamos los inicios de SWI swissinfo.ch como servicio suizo de onda corta en 1935, y en ese contexto surge la pregunta: ¿Dónde nos encontramos ochenta y tantos años después? Hoy seguimos siendo la ventana de Suiza en diez lenguas y defendemos los valores de libertad, Estado de derecho, igualdad, respeto y justicia. Ofrecemos acontecimientos mundiales, escalamiento de informaciones y temas de interés desde una perspectiva suiza. Es parte de nuestra misión. Gracias a nuestra independencia, disfrutamos como empresa de la SRG SSR de una alta credibilidad a nivel internacional. Podemos ofrecer información libremente. Y eso, hoy día, tiene un gran valor internacional. En 2020 también queremos activar a nuestras comunidades y conectarlas: para intercambiar puntos de vista, para reflexionar, para debatir y obtener una mejor comprensión de Suiza. Por algo, Suiza es desde hace mucho tiempo uno de los países más “globalizados” del mundo. Como nación surgida de la voluntad de este pueblo, con cuatro regiones lingüísticas, la armonía de intereses y el equilibrio entre las diferentes necesidades y culturas están en el ADN de nuestro país. Queridas usuarias y usuarios, queridos seguidores de todo el mundo, nuestro más sincero agradecimiento por la confianza y fidelidad que nos demostráis cada día. La dirección de SWI swissinfo.ch Larissa M. Bieler, Maryline Cerf, Reto Gysi von Wartburg, Peter Zschaler, Hubert Zumwald