25 de enero de 2020. Esta calle de Pekín no está mucho más animada que las de Wuhan después de cancelarse las celebraciones del Año Nuevo chino.

La neumonía causada por el coronavirus de Wuhan es una emergencia sanitaria “de alcance internacional”, según la OMS, que no recomienda, sin embargo, restringir los movimientos con China. Entonces, ¿tiene razón el mundo para entrar en pánico? Veamos los hechos.

¿Tiene razón el mundo al temer al coronavirus de Wuhan? Marc-André Miserez 03 de febrero de 2020 - 10:00 La neumonía causada por el coronavirus de Wuhan es una emergencia sanitaria “de alcance internacional”, según la OMS, que no recomienda, sin embargo, restringir los movimientos con China. Entonces, ¿tiene razón el mundo para entrar en pánico? Veamos los hechos. ¿Por qué se llama coronavirus? Porque al mirarlo en el microscopio, parece estar rodeado por una corona. 2019-nCoV es de la misma familia que el virus del SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), que apareció en China en 2003 y el MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, por sus siglas en inglés), que apareció en Arabia Saudí en 2012. ¿De dónde procede el coronavirus 2019-nCoV? Proviene de un animal (serpiente o murciélago) que lo habría pasado a un ser humano, probablemente en el mercado de Wuhan. Es importante tener en cuenta que a los chinos les gustan carnes que no se encuentran en nuestros comercios occidentales. Y, para garantizar su frescura, venden animales vivos en los mercados. ¿Cómo se transmite el virus? El coronavirus de Wuhan, al igual que sus predecesores, puede pasar de animales a humanos y de humanos a humanos. Se transmite por contacto muy cercano con un animal o una persona enferma: contacto íntimo, tos o estornudos, compartir la vivienda, estar cara a cara a menos de un metro de distancia. ¿Hasta qué punto es peligroso? Hay dos factores a tener en cuenta, según nos recuerda Harry Héritier, doctor en epidemiología del Instituto Tropical de Basilea: la transmisión (el 2019-nCoV se transmite con bastante facilidad) y la tasa de letalidad (la proporción de personas que mueren). El New England Journal of Medicine estima la letalidad del virus de Wuhan, por ahora, en un 4% aproximadamente. En comparación, la tasa para el SRAS fue del 9,5% y para el MERS del 34%. ¿Existen grupos de riesgo? “Lo sospechamos, pero basándonos en epidemias anteriores. De hecho, los datos todavía no nos permiten decir formalmente si hay algunos grupos más vulnerables que otros. Y hacer suposiciones, en este sentido, puede ser peligroso, porque con la gripe española [pandemia de gripe de 1918, considerada la pandemia más devastadora de la historia humana] vimos que las personas más vulnerables eran las que tenían una inmunidad más fuerte”, explica Harry Héritier. ¿Por qué estos coronavirus son más peligrosos que los de la gripe estacional? Cada año la gripe mata en todo el mundo entre 290 000 y 650 000 personas. Esto solo representa en torno al 0,1% de las personas que la contraen. Su tasa de letalidad, por tanto, es baja, como fue el caso de la gripe española, que, aunque su nombre no lo indique, también se inició en China. En 1918-1919 su letalidad fue de alrededor del 2%, pero se calcula que fallecieron entre 50 y 100 millones de personas. Más del 90% de las personas que contraerán la enfermedad no morirán, ¿cómo será para ellas? “Puede parecer una gripe, pero no conocemos todos los síntomas posibles, y cada persona reacciona de manera muy diferente. Esto significa que las personas que la han tenido y simplemente se han quedado en casa y se han recuperado no serán incluidas en las estadísticas”, dice Harry Héritier. Así que el número real de casos es mayor de lo que se sabe, lo que reduce la tasa de letalidad. ¿Existe cura para el 2019-nCoV? No. No más de lo que ya había para los otros coronavirus. En el caso de pacientes afectados por una forma grave de la enfermedad, los médicos tratarán de evitar cualquier complicación respiratoria o infecciosa adicional. Sin embargo, la secuencia genética del virus de Wuhan ha sido identificada en un tiempo récord, y en camino ya hay varias vacunas candidatas en China, EE.UU. y Australia. Pero, dado el tiempo que se necesita para hacer ensayos, probablemente la vacuna llegue demasiado tarde. ¿Cuál es la utilidad de las máscaras de protección? En las farmacias de Suiza (donde hay que recordar que todavía no se ha registrado ningún caso de esta neumonía) no hay existencias de mascarillas. Al igual que ocurre en otros países. Y algunas personas aprovechan para venderlas en internet a precios prohibitivos. Sin embargo, estas máscaras solo son útiles para evitar que las personas que ya están enfermas contaminen a otras. Como repiten todas las autoridades sanitarias, con la OMS a la cabeza, la medida de precaución número uno es lavarse las manos muy cuidadosamente. Por último, ¿está justificado el pánico que se apodera de los medios de comunicación, las redes sociales y parte del público? Desde las pestes de la Edad Media hasta el Ébola, el ser humano teme una plaga que acabaría con todas las personas. Y desde Jérôme Bosch hasta Stephen King, pasando por todos los autores de novelas, películas y series apocalípticas, se deleita poniéndolo en escena, como un niño al que le gusta asustarse. La última evaluación [2 de febrero] de la OMS informa de 9 692 casos confirmados en el mundo y 213 muertes, todas en China. Entre el deber de informar y el riesgo de alimentar el pánico, en las redacciones –incluyendo también esta de swissinfo.ch– nos preguntamos constantemente cuánto espacio hay que darle a esta noticia. Sin embargo, en las redes sociales la exageración, la desinformación y la histeria están a la orden del día. A menudo sin límites. Como recordatorio, después de haberse cobrado 800 vidas, el SRAS desapareció en un año. El MERS sigue activo, aunque hasta la fecha (oficialmente) se ha cobrado 838 vidas.