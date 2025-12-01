The Swiss voice in the world since 1935
2025 el año más mortífero y destructivo para palestinos desde 1967, según 12 ONG israelíes

Jerusalén, 1 dic (EFE).- El 2025 fue el año más mortífero y destructivo para la población palestina desde 1967 -cuando Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este- concluye un informe publicado este lunes por La Plataforma, una coalición de 12 organizaciones de derechos humanos israelíes.

«El segundo año de la guerra en Gaza, provocó daños más amplios, profundos y sin precedentes a los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados», señala el informe. EFE

