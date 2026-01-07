2025 fue el año más cálido en el mar del Norte, según agencia alemana



El año 2025 fue el más cálido jamás registrado en el mar del Norte debido al cambio climático, anunció el miércoles la Oficina Alemana de Hidrografía y Transporte Marítimo, que mide este dato desde 1969.

Las temperaturas de los mares de todo el planeta aumentan debido al cambio climático. La tasa de calentamiento oceánico se ha más que duplicado desde 1993, según el panel de expertos sobre el clima IPCC, creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

«En 2025, el Mar del Norte alcanzó una temperatura media de 11,6 grados Celsius, el valor más alto registrado en la serie de datos desde 1969», indicó la Oficina BSH, en un comunicado.

«Es una consecuencia evidente del cambio climático progresivo», añadió.

El mar Báltico también rozó un récord en 2025, con una temperatura media anual de 9,7 grados Celsius, es decir 1,1 grados más que el promedio del periodo 1997-2021, según las mediciones del BSH.

«Esto convierte a 2025 en el segundo año más cálido para el mar Báltico» desde que esta agencia registra datos. Solo 2020 superó los grados, precisó.

El presidente del BSH, Helge Heegewaldt, alertó sobre las consecuencias del cambio climático.

«Aunque detuviéramos inmediatamente las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial, el nivel del mar probablemente seguiría subiendo durante siglos», dijo.

Por eso es importante «hacer más por la protección del clima», insistió.

