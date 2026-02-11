21 detenidos y 16 policías heridos en los enfrentamiento de anoche en Tirana

Skopie, 11 feb (EFE).- Un total de 21 manifestantes fueron detenidos y 16 agentes de la policía resultaron heridos en los enfrentamientos de en la noche del martes en una manifestación de la oposición conservadora contra el Gobierno en el centro de Tirana, informaron este miércoles las autoridades.

Varios agentes fueron trasladados a hospitales con quemaduras y otras heridas causadas por cócteles molotov, artefactos pirotécnicos y objetos contundentes lanzados por los manifestantes contra policías y edificios de instituciones públicas.

La Policía se incautó de 22 cócteles molotov sin detonar y tres botellas con una sustancia sospechosa de ser gasolina, halladas por los servicios policiales cerca del Parlamento, informó la cadena local ABC News.

Las protestas, convocadas por el opositor Partido Democrático (PD) del exprimer ministro Sali Berisha, comenzaron de forma pacífica frente a la sede del primer ministro, el socialista Edi Rama, antes de desplazarse hacia el edificio del Parlamento.

Miles de simpatizantes exigieron la dimisión de Rama y de su vicepresidenta, Belinda Balluku, investigada por supuesta corrupción.

Las unidades antidisturbios respondieron con gases lacrimógenos, cañones de agua y granadas aturdidoras para dispersar la concentración.

Durante varias horas se registraron columnas de humo e incendios en las inmediaciones del Parlamento.

Previamente, la Policía había anunciado el despliegue de unos 1.400 agentes para mantener el orden público y proteger los edificios oficiales.

La ministra del Interior, Albana Koçiu, condenó los ataques contra los cuerpos de seguridad y sostuvo que el derecho legítimo a la protesta quedó eclipsado por comportamientos destructivos.

Por su parte, el PD acusó a la Policía de emplear una fuerza excesiva y afirmó que varios manifestantes, entre ellos algunos de sus diputados, también resultaron heridos durante los enfrentamientos.

Berisha anunció una nueva manifestación para el próximo 20 de febrero. EFE

