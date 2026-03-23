22 muertos y 3.400 desplazados por violencia por robo de ganado en Sudán del Sur

2 minutos

Yuba, 23 mar (EFE).- Al menos 22 personas han muerto y 3.400 se han visto desplazadas tras una semana de violencia vinculada a robos de ganado en el estado de Ecuatoria Occidental de Sudán del Sur, informaron este lunes a EFE autoridades locales.

Según indicó la comisionada del condado de Mundri, Margaret Fozia, la violencia estalló hace una semana y ha vuelto a rebrotar en la madrugada de este lunes, lo que ha generado una situación «tensa y alarmante» en el territorio, dónde «hay destrucción generalizada de viviendas y medios de subsistencia».

Según la funcionaria, la violencia se atribuye a ganaderos armados, presuntamente procedentes del vecino condado de Terekeka, en el estado de Ecuatoria Central, que atacaron varias aldeas, entre ellas Minga, Witto y Lozoh, en Mundri Este, así como Bangolo, en Mundri Oeste.

“No se trataron de incidentes aislados. Los ataques fueron coordinados y han generado un temor generalizado entre la población civil”, declaró, añadiendo que se incendiaron viviendas y se saqueó el ganado, lo que obligó a los residentes a huir sin acceso a servicios básicos.

Fozia informó que los heridos fueron trasladados al Hospital Mundri para recibir tratamiento, y señaló que los equipos médicos se encontraban bajo presión debido al elevado número de víctimas.

Añadió que las autoridades habían formado un comité para investigar los incidentes y garantizar que los responsables rindan cuentas.

“Hemos desplegado a la policía y a fuerzas conjuntas para perseguir a los perpetradores y llevarlos ante la justicia”, afirmó.

La violencia relacionada con el ganado sigue siendo una fuente recurrente de inseguridad en algunas zonas de Sudán del Sur, donde la competencia por los pastos y el agua, especialmente durante la estación seca, suele desencadenar enfrentamientos entre grupos pastoriles y comunidades agrícolas.

En los últimos años, el desplazamiento de ganaderos armados procedentes de otras regiones hacia Ecuatoria Occidental ha exacerbado las tensiones, provocando repetidos enfrentamientos, desplazamientos y víctimas civiles, a pesar de los esfuerzos del gobierno por frenar la proliferación de armas pequeñas y promover acuerdos de paz locales.

Todo esto se produce en el contexto de la escalada de la violencia política, que parece abocar al país a una nueva guerra civil.

Tan solo en lo que va de 2026 ha habido tres grandes incidentes de violencia intertribal vinculada al robo de ganado, que han dejado cerca de 60 muertos. EFE

asm/amr/fpa