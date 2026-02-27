24 años de cárcel para el presidente del gremio de panaderos de Túnez por especulación

1 minuto

Argel, 27 feb (EFE).- El Tribunal de Primera Instancia de Túnez condenó a 24 años de prisión a Mohamed Bouanan, presidente de la patronal de panaderías, por especular con productos alimenticios subvencionados, monopolio y enriquecimiento ilícito, informó este viernes la radio Mosaique FM.

La sentencia, emitida el miércoles por la noche por la sala penal especializada en casos de corrupción financiera, condenó en el mismo caso a otros dos acusados a 13 años de cárcel.

Bouanane fue detenido en agosto de 2023 en medio de una crisis entre el Estado y el sector del pan por la obtención de harina subvencionada que provocó un periodo de escasez de alimentos básicos.

Entonces, el jefe del Estado, Kais Said, cesó por decreto al director general de la Oficina de Cereales, que controla su adquisición y distribución, y ordenó a la Justicia procesar a los especuladores de grano y otros alimentos por «subidas de precios sin precedentes».

La Fiscalía ordenó a la sala de delitos financieros de la Guardia Nacional la detención de Bouanane, cuyo organismo representa a un total de 3.200 panaderías en todo el país.

La distribución de pan estaba afectada en aquel momento por la falta de aprovisionamiento de cereales por parte el Estado, que importa la mayoría de los cereales de Rusia y Ucrania.

lfp/cg