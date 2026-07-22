24 ejecutados en Irán por su vinculación a las protestas de enero, según ONG

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Berlín, 22 jul (EFE).- Con el ahorcamiento del activista Mehdi Janaki, ya son 24 las personas ejecutadas en Irán por su vinculación con las manifestaciones y las protestas del pasado mes de enero, informó este miércoles la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

Janaki, miembro de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, murió ahorcado en un lugar no revelado tras haber sido condenado a muerte por el Tribunal Revolucionario de Karaj, según un comunicado de la ONG.

De acuerdo con la ONG, las autoridades iraníes acusaron a Janaki de «actuar a favor del régimen sionista (en alusión a Israel), de Estados Unidos y de grupos hostiles» y de «fabricar, adquirir y poseer armas y munición de guerra, así como de utilizarlas».

Las manifestaciones de enero pedían el fin del régimen islámico en Irán y fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según las autoridades de Teherán.

No obstante, otras organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan la cifra de muertos a más de 7.000.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y en 2025 ahorcó a 2.159 personas, más del doble que las registradas en 2024 en ese país y la cifra más alta en décadas, según Amnistía Internacional (AI). EFE

smm/fpa