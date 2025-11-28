25-34. Paraguay no puede sorprender a Montenegro y se jugará el pase con Islas Feroe

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- La selección paraguaya femenina de balonmano no pudo dar la sorpresa y se jugará el próximo viernes con la de Islas Feroe la clasificación para la segunda fase del Mundial de Países Bajos y Alemania, tras caer este viernes por un claro 25-34 ante Montenegro.

Nada pudo hacer el conjunto guaraní, que ya cayó por 26-17 ante España en la primera jornada, ante la superioridad física de las jugadoras balcánicas, que hicieron valer sus kilos y centímetros sobre la pista.

Pero ni así se rindió Paraguay, que liderada en ataque por Fernanda Insfrán y Paula Fernández, dos jugadoras que no llegan al metro sesenta de estatura, puso en más apuros de los previstos en el inicio de partido a la gigantescas jugadoras montenegrinas.

Tal y como reflejó el ajustado 6-7 que figuraba a los trece minutos de juego en el marcador a favor del conjunto europeo.

Un resultado que las de Marizza Faria pudieron incluso igualar, aprovechando una exclusión de Durdina Jaukovic, con un lanzamiento de Fernanda Insfrán a portería vacía desde su propio campo que se estrelló en un poste.

Fallo que afectó, y de que manera, a la selección paraguaya, que en los siguientes nueve minutos encajó un parcial de 2-5 que situó a Montenegro con una renta de cuatro tantos (8-12).

Una diferencia que ya no dejaría de crecer hasta alcanzar una máxima de once tantos (19-30) a nueve minutos para el final, que la preparadora paraguaya aprovechó para dar descanso a Fernanda Insfrán, que cerró el choque con ocho tantos, cuatro de ellos de penalti, y Paula Fernández, autora de tres dianas.

Y es que en ausencia de la pivote Sabrina Fiore y la central Delyne Leiva, que se lesionaron ante España, la selección sudamericana necesita contar con Insfrán y Fernández lo más frescas posibles para el duelo del próximo domingo con Islas Feroe en el que Paraguay se jugará el acceso a la segunda fase.

– Ficha técnica:

25 – Paraguay: Ocampos; Valdovinos (1), Insfrán (8, 4p), Paula Fernández (3), Samaniego (2), Acuña (1) y Lugo (-) -equipo inicial- Machuca (ps), Gisela González (1), Leiva (-), Fleitas (2), Portillo (3), Mendoza (2), Torres (2) y Enríquez (-)

34 – Montenegro: Attingré; Anastasija Marsenić (6), Dzaferovc (4), Brnovic (3), Jaukovic (4, 1p), Pletikosic (5, 2p) y Pavicevic (2) -equipo inicial- Skerovic (ps), Marija Marsenic (ps), Mitrovic (-), Godec (-), Trivic (5, 2p), Bozovic (1), Bulatovic (- ), Tatar (3), Grbic (1)

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 4-6, 6-8, 9-13, 12-15 y 13-19 (Descanso) 15-21, 17-25, 17-26, 22-31 y 25-34 (Final)

Árbitros: Weijmans y Wolbertus (NED). Excluyeron dos minutos a Samaniego y Paula Fernández (2) por Paraguay; y a Jaukovic (2) y Godec (2) por Montenegro.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo D de la primera fase del Mundial de Países Bajos y Alemania 2025 disputado en el SWT Arena de Tréveris (Alemania). EFE

