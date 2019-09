La Cadena de la Solidaridad no es, pues, la única organización de este tipo en el mundo, aunque su modo de funcionamiento y su eficacia son típicamente suizos. Roger Nordmann y Jack Rollan estuvieron, sin embargo, entre los primeros en utilizar la radio para recoger donaciones y crear esta proximidad con el público. Eso ha garantizado el éxito de esta verdadera institución suiza.

Debido a que algunas distribuciones de fondos se extienden a lo largo de varios años, la Fundación se esfuerza en incrementar el dinero que aún no se ha comprometido. Elige inversiones de muy bajo riesgo, y sus ingresos casi siempre han cubierto sus gastos de operación. A lo largo de sus 36 años de existencia, ha obtenido incluso un beneficio acumulado de casi 4 millones de francos.

Las primeras donaciones se hacen en especie. El estudio de Lausana se desmorona regularmente bajo las cajas de salchichas, colchones, zapatos, juguetes e incluso puros (!) La radio, que no es una organización benéfica, elige a la Cruz Roja Suiza como su primer socio para distribuir las donaciones.

Per aiutare i dimenticati delle crisi dimenticate

(it)

The story behind Swiss Solidarity

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Para ayudar a las víctimas de las crisis olvidadas Marc-André Miserez 12 de septiembre de 2019 - 15:47 La Cadena de la Solidaridad consagra su 250ª campaña de recaudación de fondos a las mujeres, que a menudo son dos veces víctimas en caso de guerra o catástrofe. En 73 años, el “brazo humanitario de la SSR-SRG” ha recaudado 1 800 millones de francos para los desamparados. Todo comienza en 1946 en Lausana, en lo que entonces se llama Radio Sottens, la estación de radio pública de la Suiza francófona (ahora RTS). El animador, Roger Nordmann y el humorista Jack Rollan lanzan La Cadena de la Solidaridad, una emisión destinada a recaudar donaciones para causas humanitarias. En ese momento, gran parte de Europa está en ruinas tras las explosiones de barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Dos veces olvidadas Vivir en un campo de refugiados en Somalia, en un barrio controlado por pandillas en El Salvador o bajo bombardeos en Yemen es formar parte de los olvidados, porque estas crisis golpean lejos de la atención del mundo. Y vivir allí como mujer significa ser olvidada dos veces, porque la mayoría de los sistemas y culturas se centran en las necesidades de los hombres. Para su 250ª colecta, la Cadena de la Solidaridad decidió ayudar a estas mujeres en dificultad, en crisis olvidadas, pero también en Suiza, donde se distribuirá un tercio de las donaciones recogidas. Las primeras donaciones se hacen en especie. El estudio de Lausana se desmorona regularmente bajo las cajas de salchichas, colchones, zapatos, juguetes e incluso puros (!) La radio, que no es una organización benéfica, elige a la Cruz Roja Suiza como su primer socio para distribuir las donaciones. A partir de la Suiza francófona, la idea se extiende rápidamente a las otras dos regiones lingüísticas. Glückskette comienza en Basilea en 1947 y La buona azione, convertida luego en la Catena della Solidarietà, en Lugano, en 1948. Las emisiones radiofónicas regulares cesan en la década de 1950, pero la Cadena se mantiene y crece. En 1983, es constituida en fundación autónoma, manteniéndose estrechamente vinculada al servicio público de radiodifusión suizo (SSR-SRG, del que swissinfo.ch es miembro). Es, según la expresión consagrada, el brazo humanitario. Sus acciones son transmitidas sistemáticamente por los canales públicos, pero también por las emisoras privadas. Al igual que en sus inicios, la Cadena de la Solidaridad distribuye las donaciones que recauda a las ONG humanitarias y de desarrollo. Actualmente hay 26, de las cuales la lista es revisada regularmente. Los proyectos apoyados de esta manera se centran en acciones a largo plazo, como las reconstrucciones después de una catástrofe, en Suiza y en todo el mundo. Debido a que algunas distribuciones de fondos se extienden a lo largo de varios años, la Fundación se esfuerza en incrementar el dinero que aún no se ha comprometido. Elige inversiones de muy bajo riesgo, y sus ingresos casi siempre han cubierto sus gastos de operación. A lo largo de sus 36 años de existencia, ha obtenido incluso un beneficio acumulado de casi 4 millones de francos. En 73 años, la Cadena de la Solidaridad ha recaudado 1 800 millones de francos, lo que la convierte en el mayor benefactor de ayuda humanitaria de Suiza. Ahora también colabora con organizaciones similares en el extranjero en el seno de la coalición Emergency Appeals Alliance, que sirve principalmente para compartir experiencias y buenas prácticas. Y esto da más visibilidad y peso a las distintas ONG ante los medios de comunicación y el sector privado. Cultura de la donación La Cadena de la Solidaridad no es, pues, la única organización de este tipo en el mundo, aunque su modo de funcionamiento y su eficacia son típicamente suizos. Roger Nordmann y Jack Rollan estuvieron, sin embargo, entre los primeros en utilizar la radio para recoger donaciones y crear esta proximidad con el público. Eso ha garantizado el éxito de esta verdadera institución suiza. Un éxito que obedece también a una “cultura suiza de donación”, que se desarrolló desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en un país que se sentía privilegiado por haber escapado de la carnicería general. Ya en 1944, Suiza abre sus brazos a los refugiados, después de haberlos rechazado a inicios de la guerra. Esto es lo que el historiador François Vallotton llama la recuperación humanitaria de Suiza.