26 presuntos terroristas y un soldado muertos en ataques en Mali, según el Ejército

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Bamako, 4 jul (EFE).- El Ejército de Mali afirmó que al menos 26 presuntos terroristas y un soldado murieron este sábado en una oleada de ataques coordinados lanzados por rebeldes separatistas y yihadistas contra posiciones militares en varias localidades del norte y el centro del país, así como contra una cárcel en el entorno de la capital.

El Ejército, que asegura que la situación se encuentra «totalmente bajo control», explicó que los ataques comenzaron en la madrugada de este sábado contra posiciones de las Fuerzas Armadas Malienses (FAMA) y sus aliados del grupo paramilitar ruso ‘Africa Corps’ en las localidades de Aguelhoc, Anefis y Gao (en el norte del país), Sevaré (centro), así como contra la cárcel de Kenieroba, situada a unos 60 kilómetros al suroeste de Bamako.

En un comunicado, las FAMA señalaron que 20 terroristas a bordo de motos y vehículos equipados fueron abatidos en Sevaré, mientras que otros 6 murieron en Gao, donde también pereció un soldado y otros 4 resultaron heridos.

«Todos los ataques fueron repelidos con firmeza. Las operaciones de rastreo aéreo y terrestre continúan. La situación está bajo control en todas las posiciones atacadas», se lee en el comunicado.

Por su parte, el portavoz del Frente de Liberación del Azawad (FLA, movimiento que reclama la independencia del norte de Mali), Mohamed Elmaouloud, afirmó en su cuenta en redes sociales que el grupo lanzó durante la madrugada una ofensiva para tomar el control de Anefis, situada a unos 100 kilómetros al suroeste de Kidal, ciudad que quedó bajo control de los rebeldes en abril pasado tras una oleada de ataques coordinados con los yihadistas.

Además, la cárcel de Kenieroba fue atacada esta madrugada y varios vehículos fueron incendiados en una acción atribuida a presuntos miembros del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe, la rama de Al Qaeda en el Sahel).

Estos ataques se producen tras la oleada de ataques coordinados por el FLA y el JNIM lanzada el pasado 25 de abril contra la capital y varias localidades del país y en la que fue asesinado el ministro de Defensa Sadio Camara.

Gobernado desde 2020 por una junta militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado, Mali afronta desde hace más de una década una grave crisis de seguridad marcada por la actividad de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, así como por la insurgencia de movimientos independentistas en el norte del país. EFE

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