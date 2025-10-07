29 trabajadores de la Media Luna Roja Palestina han sido asesinados en 2 años en Gaza

2 minutos

Jerusalén, 7 oct (EFE).- Un total de 29 trabajadores de la Media Luna Roja Palestina han sido asesinados durante los dos años de la ofensiva que Israel mantiene contra la Franja de Gaza, denunció el grupo en un comunicado, incluidos los dos paramédicos que acudieron a rescatar a la niña Hind Rajab en enero de 2024; también asesinada junto a sus familiares.

La Media Luna Roja denunció que sus equipos «han sido atacados directamente sin tener en cuenta su misión humanitaria ni el emblema de la Media Luna Roja, protegido internacionalmente». Además, aseguró que, a pesar de la grave escasez de combustible, medicamentos y suministros esenciales, han seguido prestando servicios «a los más necesitados y afectados por los ataques».

Entre estos asesinados, la Media Luna Roja destaca en el comunicado a los dos paramédicos que acudieron en una ambulancia a socorrer a Hind Rajab, de 5 años, asesinada junto a sus primos y tíos en su coche en la ciudad de Gaza.

La ambulancia en la que fueron a socorrer a la pequeña fue encontrada dos semanas después calcinada y con 335 agujeros de bala, junto a los restos de los dos paramédicos, además de la pequeña muerta y sus familiares en el vehículo.

«Nuestro personal y voluntarios, al igual que otros trabajadores humanitarios y médicos, no deberían tener que arriesgar su vida», destacó el presidente de la Media Luna Roja, el doctor Younis al Khatib.

Por eso, en el segundo aniversario del comienzo de la ofensiva bélica israelí, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el presidente de la Media Luna hizo un llamamiento a todos los países, a la ONU y a los organismos humanitarios para que «pongan fin a esta terrible guerra».

«Los Estados deben cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y trabajar para facilitar el flujo de ayuda suficiente para satisfacer las enormes necesidades humanitarias. Los palestinos de la Franja de Gaza merecen justicia, y los autores de atrocidades deben rendir cuentas», apuntó Al Khatib.

Según datos del Ministerio de Sanidad gazatí del gobierno de Hamás, 1.701 sanitarios ha sido asesinados en Gaza, mientras que otros 362 han sido arrestados.

Además, el 10 % de la población de Gaza ha sido herida o asesinada en estos dos años, con más de 67.000 palestinos muertos, la mayoría civiles y más de 20.000 de ellos niños. Mientras, el 92 % de las viviendas de toda la Franja de Gaza están dañadas o destruidas y solo 14 hospitales (de 36) funcionan de forma parcial tras los ataques sistémicos contra el sistema de salud gazatí. EFE

ime/pms/cg