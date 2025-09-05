The Swiss voice in the world since 1935

3-0. Aguirre, De Arrascaeta y Viñas le dan a Uruguay el boleto para la Copa del Mundo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- La selección de Uruguay se clasificó este jueves al Mundial 2026 al llegar a 27 puntos tras ganarle por 3-0 a la de Perú, en partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias suramericanas disputado en el estadio Centenario de Montevideo.

Tras unos primeros momentos de total dominio de la Celeste, Guillermo Varela lanzó un balón elevado al área para que Rodrigo Aguirre venciera de cabezazo en el minuto 14 la resistencia del portero peruano Pedro Gallese.

El segundo tanto cayó en el minuto 58 tras un remate seco de Giorgian de Arrascaeta dentro del área en el que Gallese tuvo muy poco que hacer. En el 80, Federico Viñas aprovechó la debilidad de la defensa peruana para decretar el 3-0 en la capital uruguaya.

Con este resultado, el equipo orientado por el argentino Marcelo Bielsa se garantizó el derecho a asistir a su decimnoquinta Copa del Mundo, mientras que Perú, que se aferraba a la lucha por la repesca, agotó cualquier posibilidad de ir a la cita norteamericana. EFE

dep/laa/hbr

(fotos)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR