3-0. Colombia golea a Bolivia y se clasifica a su séptimo mundial

Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- Con goles del capitán James Rodríguez, de Jhon Córdoba y de Juan Fernando Quintero, Colombia se clasificó al Mundial 2026 al vencer a Bolivia por 3-0 este jueves en Barranquilla en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, que será juez este martes de Venezuela en la última fecha, es quinto con 25 puntos y estará por séptima vez en una Copa del Mundo, mientras que la Verde es octava con 17 enteros y deberá vencer a Brasil en casa el día 9 y esperar que la Vinotinto pierda o empate ante Colombia para jugar la repesca.

La selección colombiana ha jugado seis mundiales. Estuvo en las ediciones de Chile’62, Italia’90, Estados Unidos’94, Francia’98, Brasil 2014, donde tuvo su mejor desempeño al llegar a cuartos de final, y en el de Rusia 2018. EFE

