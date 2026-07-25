3-0. Cuba derrota con autoridad a El Salvador en el Preolímpico de Concacaf

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3 minutos

Puebla (México), 25 jul (EFE).- La selección sub-20 de Cuba goleó este sábado por 3-0 a la de El Salvador en partido de la primera jornada de grupos del torneo Preolímpico de la Concacaf que se desarrolla en Puebla, en el oriente de la capital mexicana.

Didier Reynoso, Alien Águila y Rainiel Morales marcaron los goles de la victoria.

Ambos equipos forman parte del grupo A, que completan Estados Unidos y Haití.

El torneo es clasificatorio para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y el Mundial de la categoría en 2027.

Cuba tomó la iniciativa desde el pitido inicial y la recompensa le llegó en el minuto 18, en una jugada dentro del área que Reinoso resolvió con un potente remate de zurda para el 1-0.

En el minuto 30, los pupilos del seleccionador Sandro Sevillano ampliaron la diferencia en una jugada de Jade Quiñones que filtró el balón a Didier Reinoso, quien remató ante la salida del guardameta Alegría, pero el balón pegó en la base del poste izquierdo y salió del campo.

Los cubanos volvieron a hacer daño en el minuto 36 gracias a Quiñones, quien desbordó por la izquierda, llegó a fondo y centró al área, donde, luego de una serie de rebotes, Alien Águila envió el balón a la red para el 2-0.

En el segundo tiempo El Salvador se lanzó al frente, tuvo su opción más clara al minuto 64 en un remate potente de Miranda desde el punto de penalti que pegó en el travesaño.

En el minuto 73 el salvadoreño Itzel Colocho se fue expulsado.

Con un rival entregado, Cuba marcó el 3-0 por conducto del recién ingresado Rainiel Morales, quien dentro del área se llevó a un defensa y con remate fuerte dejó sin opciones a Alegría en el minuto 88.

– Ficha técnica:

3. Cuba: Yurixander Zayas; Yeasy Quiñones, Erick Martín, Miguel Morales, José Pérez (R. Morales, m.85); Jennier Batista, Deibi Borrell (P. Carsado, m.68), Didier Reinoso; Alien Águila (E. Viamontes, m.85), Alexander Grave (R. Zerquera, m.53) y Jade Quiñones (A. Rojas, m.68).

Seleccionador: Sandro Sevillano

0. El Salvador: Oliver Alegría; Hugo Aguilar, Itzel Colocho, José Guatemala, Jonathan López; Jonathan Aguirre, Gabriel Arnold (C. Coreas, m.67), Johann Ortiz (W. Díaz, m.46); Jefferson Roque, William Cabrera (A. Benitez, m.67) y Luis Tobar (U. Miranda, m.46).

Seleccionador: Erick Prado.

Goles: 1-0, m.18: D. Reinoso. 2-0, m.36: A. Águila. 3-0, m.88: R. Morales.

Árbitro: Jorge Ojeda, de Nicaragua. Amonestó de El Salvador a López y Colocho, quien se fue expulsado por doble amarilla. Por Cuba fue amonestado Zerquera.

Incidencias: Partido de la primera jornada del Grupo A de Campeonato sub’20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial del 2027, jugado en el estadio Universitario de la BUAP, de la ciudad mexicana de Puebla. EFE

as/gb/hbr

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