3-0. Doblete de Messi en su último duelo oficial en Argentina, que aplasta a Venezuela

Buenos Aires, 4 sep (EFE).- En su último partido oficial en territorio argentino, Lionel Messi anotó este jueves un doblete que, junto a un tanto de Lautaro Martínez, selló el triunfo por 3-0 de la Albiceleste ante Venezuela por la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas y complicó a la Vinotinto, que ya solo puede aspirar a un lugar en la repesca para el Mundial 2026.

Con el triunfo de este jueves, Argentina, que está clasificada desde hace meses al Mundial 2026, llegó a 38 puntos en 17 partidos, lo que la mantiene como líder indiscutible de la clasificación con amplio margen a falta de una sola jornada.

Venezuela se mantuvo en la séptima posición con 18 puntos gracias al triunfo por 3-0 de Colombia, que selló su clasificación sobre Bolivia, que buscará en la última fecha arrebatarle a la Vinotinto su lugar en la repesca.

La Albiceleste dominó la posición ante un rival que se presentó muy replegado y acechó la portería de Rafael Romo desde el comienzo, gracias a una combinación entre Lionel Messi y Franco Mastantuono en el tercer minuto de juego que resultó en un peligroso remate de Julián Álvarez.

Mastantuono, de 18 años y flamante incorporación del Real Madrid, alternó las bandas derecha e izquierda con un incisivo Thiago Almada, con Messi moviéndose por todo el frente de ataque y Julián Álvarez como punta de lanza.

La combinación entre los creativos argentinos resultó en una serie de remates, sobre todo de media distancia, que no lograron quebrar la resistencia de Romo.

El primer tanto llegó en el minuto 39 cuando, tras recuperar el balón en el centro del campo, Leandro Paredes lanzó un preciso pase para Álvarez que, ante la salida de Romo, cedió a Messi la oportunidad de definir ante una portería vacía.

‘La Pulga’ vivió un partido muy especial, fue ovacionado en incontables ocasiones por la afición y se mostró visiblemente emocionado desde incluso antes de que comenzara a rodar el balón.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, otro de los ídolos argentinos, apenas fue inquietado en la primera mitad por un débil cabezazo de Salomón Rondón y pases imprecisos de sus defensores ante los que debió intervenir para despejar el peligro.

La segunda mitad mostró a un equipo venezolano más ofensivo, que no logró generar ocasiones de gol mientras que dejó más espacios en defensa pese a los ingresos de Yeferson Soteldo y Josef Martínez.

La primera ocasión clara del complemento la tuvo Messi en el minuto 60 cuando, tras un rebote en el área, quedó mano a mano con el portero, que detuvo con el cuerpo un remate a corta distancia.

Poco después, el capitán argentino asistió a Nicolás González, el reemplazo de Mastantuono, que tampoco logró vencer a Romo, y luego Almada desperdició una ocasión inmejorable dentro del área chica.

En el minuto 75, Messi apeló a su experiencia y picardía para jugar rápido un tiro libre que tomó desprevenida a la defensa rival y permitió a Nicolás González centrar cómodamente un balón que fue cabeceado a la red por Lautaro Martínez ante una débil resistencia del arquero venezolano.

Cuatro minutos después, Rodrigo de Paul filtró un pase milimétrico a Thiago Almada que, al igual que Álvarez en el primer tiempo, cedió con galantería a Messi un balón cómodo que ‘La Pulga’ convirtió en el 3-0 definitivo. Con este tanto, Messi sumó ocho goles en estas eliminatorias y se convirtió en su máximo anotador.

Tras el triunfo de este jueves, Argentina visitará el próximo martes 9 de septiembre a Ecuador por la última fecha de las eliminatorias, mientras que Venezuela chocará ese mismo día como visitante ante Colombia.

– Ficha Técnica:

3. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (m.80, Giuliano Simeone), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes (m.73, Exequiel Palacios), Rodrigo De Paul; Thiago Almada (m.80, Nicolás Paz), Franco Mastantuono (m.62, Nicolás González), Lionel Messi y, Julián Álvarez (m.73, Lautaro Martínez).

Seleccionador: Lionel Scaloni.

0. Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro (m.55, Yeferson Soteldo); Cristian Cásseres, Tomás Rincón (m.45, Jorge Yriarte); Eduard Bello, Jefferson Savarino (m.65, Leonardo Flores) y Salomón Rondón (m.55, Josef Martínez).

Seleccionador: Fernando Batista.

Goles: 1-0, m.39: Lionel Messi. 2-0, m.75: Lautaro Martínez. 3-0, m.79: Lionel Messi.

Árbitro: El chileno Piero Maza amonestó a Cásseres y Aramburu en Venezuela y a Romero en Argentina.

Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 jugado en el estadio Monumental, de Buenos Aires. EFE

