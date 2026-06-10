3-0. Inglaterra afina su máquina para el Mundial ante una inofensiva Costa Rica

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Redacción Deportes, 10 jun (EFE).- Liderada por el desequilibrio de Anthony Gordon la selección de Inglaterra goleó este miércoles por 3-0 a una inofensiva Costa Rica, en un partido jugado en la ciudad estadounidense de Orlando en donde los ingleses afinaron su máquina con miras al Mundial de 2026.

Los goles ingleses fueron marcados por Declan Rise, Anthony Gordon y Ollie Watkins, lo que reflejó la superioridad ejercida durante todo el partido, aunque el resultado pudo haber sido más abultado frente a la frágil defensa del equipo costarricense dirigido por el entrenador argentino Fernando Batista.

El nuevo fichaje del Barcelona, el extremo Anthony Gordon, fue la principal figura del ataque inglés y quedó demostrado al minuto 9 cuando realizó una jugada individual por la izquierda, ingresó al área y sirvió la pelota en una diagonal atrasada para que Declan Rice abriera el marcador con un remate cruzado.

El dominio inglés convirtió el partido en un monólogo que pudo cerrar los primeros 45 minutos en goleada de no ser por el portero costarricense Patrick Sequeira que con dos buenas atajadas le negó el gol a Harry Kane y a Chukwunonso Madueke.

El mismo Madueke tuvo una ocasión clarísima cuando recibió un pase profundo de Jude Bellingham, eludió al guardameta y cuando parecía consumado el gol su tiro se estrelló en el vertical.

Con posesión de pelota casi nula, la selección de Costa Rica, del entrenador argentino Fernando Batista solo atinaba a defenderse sin claridad para salir y generar alguna jugada de peligro.

Al cierre de la primera mitad, la árbitra estadounidense Katja Koroleva sancionó un penalti a favor de Inglaterra por una supuesta falta sobre Gordon, pero revirtió su decisión tras revisar la jugada en el VAR.

En el segundo tiempo la tónica del partido fue la misma con un Inglaterra dominante y una Costa Rica asfixiada en la salida y sin ideas para la transición.

Una gran jugada individual de Bellingham derivó en un remate de Eze que se desvió en el brazo del costarricense Araya, ante lo cual la árbitro sancionó penalti que fue convertido en gol por Gordon al minuto 68.

El 3-0 fue obra de Ollie Watkins, quien a bocajarro aprovechó un rebote del portero Abraham Madriz tras un remate de Rogers.

A partir del minuto 60 el entrenador Tuchel cambió a todo el equipo inglés para darle rodaje a todo el plantel y administrar las vargas con miras al Mundial de 2026, en el que debutará contra Croacia el 17 de junio, para luego enfrentarse a Ghana, el día 23, y a Panamá el 27, sus rivales del Grupo L.

Inglaterra lo intentó insistentemente para ampliar el marcador, pero los delanteros lucieron desacertados a la hora de definir frente a la portería.

Este fue el tercer partido que disputan Costa Rica e Inglaterra, con saldo de dos victorias inglesas y un empate.

Ficha técnica:

3. Inglaterra: Jordan Pickford (Dean Henderson, m.64); Ezri Konsa (Ollie Watkins, m.71), Nico O’Reilly (Dan Burn, m.71), John Stones (Mark Guehi, m.64), Reese James (Djed Spence, m.64); Declan Rice (Eberechi Eze, m.64), Elliot Anderson (Kobbie Mainoo, m.71), Jude Bellingham (JArell Quansah, m.71); Chukwunonso Madueke (Bukayo Saka, m.64), Anthony Gordon (Marcus Rashford, m.71) y Harry Kane (Morgan Rogers, m.64).

Seleccionador: Thomas Tuchel.

0. Costa Rica: Patrick Sequeira (Abraham Madriz, m.62); Shawn Johnson (Haxzel Quirós, m.46), Jeyland Mitchell, Fernán Faerron, Darryl Araya; Aarón Salazar, Orlando Galo, Andrey Soto (Christopher Núñez, m.55); Carlos Mora, Josimar Alcocer y Manfred Ugalde.

Seleccionador: Fernando Batista.

Árbitro: La estadounidense Katja Koroleva. Amonestó a los costarricenses Johnson, Núñez, Mora y Salazar.

Goles: 1-0, m.9: Rice. 2-0, m.68: Gordon. 3-0, m.87: Watkins.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Inter & Co Stadium de la ciudad estadounidense de Orlando (Florida) con una hora de retraso en su inicio debido a la lluvia. EFE

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