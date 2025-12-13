3-0. José Enamorado acerca al Junior a su undécimo título de la liga colombiana

3 minutos

Bogotá, 12 dic (EFE).- Un doblete del extremo José Enamorado y otro tanto del atacante Bryan Castrillón acercaron este viernes a su undécimo título de la Liga colombiana al Junior de Barranquilla, que goleó por 3-0 al Deportes Tolima en el partido de ida de la final del Torneo Finalización.

Ante una multitud que llenó el estadio Metropolitano de Barranquilla, el Tiburón sometió desde el principio hasta el final del partido a su rival y se llevó una ventaja muy amplia que lo acerca al título a expensas de un contrincante que, a pesar de ser el mejor equipo del año en Colombia, hoy dejó una imagen muy frágil.

Los anfitriones abrieron muy rápido el marcador, en el minuto 4, cuando el paraguayo Guillermo Pavia filtró un pase a la banda para Enamorado, que se deshizo de dos rivales y sacó un zurdazo desde el borde del área que fue imposible de atajar para el portero brasileño Neto Volpi.

El equipo barranquillero, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, salió a arrollar a su rival y casi amplía la ventaja cuando el centrocampista Jesús Rivas quedó mano a mano con Volpi, que atajó el remate.

Tolima respondió y estuvo cerca de empatar cuando el lateral Yhormar Hurtado mandó un centro que cabeceó el delantero Adrián Parra y atajó, con esfuerzo, el portero uruguayo Mauro Silveira.

El 2-0 llegó en el minuto 36 en una jugada colectiva en la que participó el lateral Jhonier Guerrero, el volante Yimmi Chará, Enamorado y Paiva, que habilitó a Castrillón para mandar el balón al fondo con un remate que se metió entre las piernas de Volpi.

Junior mantuvo el ímpetu y amplió la ventaja dos minutos después cuando el centrocampista Didier Moreno mandó un pase largo para Enamorado, que picó el balón ante la salida del portero brasileño y celebró su segundo gol de la noche.

En el segundo tiempo, Tolima se apropió del balón bajo el liderazgo del centrocampista Sebastián Guzmán, que entró tras el descanso, pero no pudo romper la defensa local.

El equipo visitante, dirigido por Lucas González, jugó cada vez más cerca de la portería de Silveira, pero la gasolina se le acabó cuando Guzmán agredió sin balón al veterano delantero Teófilo Gutiérrez y el árbitro Carlos Betancur lo expulsó al minuto 66.

Luego de esa jugada, el Junior retomó el control de la pelota y el Tolima aguantó para no recibir más goles e intentar remontar el 3-0 en contra en el partido de vuelta, que se disputará el próximo martes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

– Ficha técnica:

3. Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero, Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez; Didier Moreno (m.78, Fabián Ángel), Jesús Rivas (m.69, Carlos Esparragoza), Yimmi Chará (m.79, Steven Rodríguez); Bryan Castrillón (m.69, Joel Canchimbo), José Enamorado y Guillermo Paiva (m.59, Teófilo Gutiérrez).

Entrenador: Alfredo Arias.

0. Deportes Tolima: Neto Volpi, Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Junior Hernández (m.46, Samuel Velásquez); Brayan Rovira (m.46, Sebastián Guzmán), Juan Pablo Nieto, Jerson González (m.87, Ever Valencia), Kevin Pérez (m.63, Juan Pablo Torres), Mauricio González, y Adrián Parra (m.72, Cristian Trujillo).

Entrenador: Lucas González

Goles: 1-0, m.4: José Enamorado. 2-0, m.36: Bryan Castrillón. 3-0, m.38: José Enamorado.

Árbitro: Carlos Betancur. Expulsó a Sebastián Guzmán en el minuto 66 y amonestó a Adrián Parra y Kevin Pérez.

Incidencias: partido de ida de la final del Torneo Finalización de Colombia, disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla. EFE

jga/hbr