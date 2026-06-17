3-0. Messi, terror para Argelia y Zidane, y Argentina ratifica favoritismo

Compartir

4 minutos

Santiago Carbone

Kansas City (Estados Unidos), 16 jun (EFE).- Lionel Messi escribió este martes una nueva página en la historia grande del fútbol al marcar los tres goles con los que Argentina venció por 3-0 a Argelia en un partido que lo llevó a alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales, con 16.

En el día en que se cumplían veinte años de su primer gol mundialista, el astro argentino brilló desde el minuto uno y apenas tardó 17 en hacer vibrar a los miles de hinchas que acompañaron al equipo dirigido por Lionel Scaloni al encuentro del Grupo J en Kansas City.

Fue con un impresionante zurdazo desde afuera del área que entró cerca del ángulo superior izquierdo y dejó sin opciones a Luca Zidane.

«Y de la mano / de Leo Messi / todos la vuelta vamos a dar», corearon los seguidores de la Albiceleste, que tardaron apenas cinco minutos en gritar un gol del capitán, aunque en esa oportunidad fue anulado por una posición adelantada.

Antes, Lautaro Martínez avisó de las intenciones de Argentina con un cabezazo que Zidane tapó de gran manera en la primera jugada de peligro.

Argelia no se quedó atrás y a los diez minutos también anotó un tanto que no se convalidó por posición adelantada. Tras una espectacular habilitación de Ibrahim Maza, Fares Chaibi convirtió y no pudo celebrar.

Con el paso de los minutos y la ventaja a su favor, Argentina se fue adueñando del balón y del partido con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister manejando el centro del campo yMessi complicando a la defensa rival con sus movimientos.

Del otro lado, Chaibi encabezó las pocas opciones de empatar que tuvo el equipo visitante en la primera parte.

En el segundo tiempo, los de Vladimir Petkovic se adelantaron varios metros y esto los llevó a sufrir varios contragolpes que pusieron peligro a su defensa.

El gol de Argentina podría llegar en cualquier momento y a los 60 minutos se convirtió en una realidad.

Alexis Mac Allister disparó desde afuera del área, Zidane dio rebote y Messi lo aprovechó para sentenciar la victoria del actual campeón del mundo.

«Y de la mano / de Leo Messi / todos la vuelta vamos a dar», volvió a escucharse en las tribunas.

El capitán llegaba de esa forma a 15 tantos en los Mundiales y quedaba a uno de Klose.

Y no tardó en igualarlo: a los 76 minutos aprovechó una habilitación de Nicolás González y con un certero disparo que entró contra el vertical derecho se convirtió junto al teutón en el goleador histórico de la Copa del Mundo.

Minutos después, el encargado de alzar al cielo el trofeo de la FIFA en catar 2022 fue reemplazado por Nico Paz y se retiró del campo ovacionado.

Messi escribió otra página de oro en la historia del fútbol y Argentina comenzó la defensa del título de la mejor manera posible. Los de Scaloni se treparon a lo más alto del Grupo J, que este martes tendrá el encuentro Austria-Jordania.

La Albiceleste se convirtió en la primera selección sudamericana que comienza ganadora en este Mundial y, sin mucho tiempo para los festejos, comenzará a preparar el duelo en Dallas ante Austria el 22 de junio.

– Ficha técnica:

3. Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel (m.46, Nahuel Molina), Cristian Romero (m.80, Nicolás Otamendi), Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada (m.54, Nicolás González); Lionel Messi (m.80, Nico Paz) y Lautaro Martínez (m.54, Julián Álvarez).

Seleccionador: Lionel Scaloni.

0. Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Amir Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Hicham Boudaoui (m.64, Houssem Aouar), Ibrahim Maza (m.82, Ramiz Zerrouki), Nabil Bentaleb (m.81, Adil Bouldina); Anis Hadj Moussa (m.64, Riyad Mahrez), Amine Gouiri (m.64, Mohamed El Amine) y Fares Chaibi.

Seleccionador: Vladimir Petkovic.

Goles: 1-0: m.17, Lionel Messi. 2-0: m.60, Lionel Messi. 3-0: m.76, Lionel Messi.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026, disputado en el estadio de Kansas City. EFE

scr/gbf

(foto)