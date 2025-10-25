3-1. Argentina se estrena con un triunfo de local ante Paraguay

3 minutos

Buenos Aires, 24 oct (EFE).- La Selección Argentina se estrenó este viernes en la Liga de las Naciones Femenina con un triunfo por 3-1 ante Paraguay, en el Estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal bajo una pertinaz lluvia.

Los tantos de Aldana Cometti (m.17), Agostina Holzheier (m.22) y Maricel Pereyra (m.45+4) le permitieron a la Albiceleste dirigida por Germán Portanova imponerse ante una Albirroja conducida por Fabio Fukumoto, que descontó a través de Luz Barreto (m.45+2).

En un encuentro que comenzó con dominio del local, la apertura del marcador llegó en el minuto 17 cuando Eliana Stabile ejecutó un córner desde la derecha que Aldana Cometti cabeceó con certeza para dejar sin opción a la portera Cristina Recalde.

Apenas cinco minutos después, Argentina logró estirar la diferencia gracias a un remate desde el borde del área de Agostina Holzheier tras una buena acción colectiva de las albicelestes.

Sobre el final de la primera parte, en el segundo minuto agregado Liz Barreto capturó un centro pasado en el segundo palo y sacó un preciso remate para descontar.

Sin embargo, en la última jugada del primer tiempo Maricel Pereyra capturó un rebote largo de la arquera Recalde y la empujó a la red.

En el segundo tiempo el ritmo del partido fue menos intenso y hubo tiempo para dos expulsiones por acumulación de tarjetas amarillas: primero Pamela Villalba en el minuto 72 para las visitantes y luego sobre el final del partido Sofía Domínguez en el local.

En la segunda jornada de esta Liga de Naciones, que se disputará el próximo martes, Argentina visitará a una debutante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, mientras que Paraguay recibirá a Venezuela en el Estadio La Huerta de Asunción.

– Ficha técnica:

3. Argentina: Solana Pereyra; Eliana Stabile, Sophia Braun, Agostina Holzheier (m.86, Kishi Núñez), Aldana Cometti; Sofía Domínguez, Yanina Preininger (m.93, Milagros Vargas), Daiana Falfán; Yamila Rodríguez (m.78, Paulina Gramaglia), Florencia Bonsegundo (m.93, Crisely Pavón), Maricel Pereyra (m.86, Margarita Giménez).

Seleccionador: Germán Portanova.

1. Paraguay: Cristina Recalde; Naomi de León (m.46, Camila Barbosa), Dahiana Bogarín, Deisy Ojeda; Liz Barreto (m.46, Ramona Martínez), Cindy Ramos (m.82, Diana Benítez), Celeste Aguilera, Camila Arrieta; Fátima Acosta (m.76, Danna Garcete), Lice Chamorro, Rebeca Fernández (m.42, Pamela Villalba).

Seleccionador: Fabio Fukumoto.

Goles: 1-0 m.17: Aldana Cometti. 2-0, m.22: Agostina Holzheier. 2-1, m.45+2: Liz Barreto. 3-1, m.45+4: Maricel Pereyra.

Árbitra: La brasileña Edina Alves expulsó a Pamela Villalba (m.72) y Sofía Domínguez (m.92) y amonestó a Camila Arrieta.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones Femenina 2025-26, disputado en el estadio Diego Armando Maradona, del barrio La Paternal de Buenos Aires. EFE

fca/car

(foto)