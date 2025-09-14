3-1. Buse, enfundado en la bicolor, confirma el triunfo de Perú ante Portugal en Lima

2 minutos

Lima, 13 sep (EFE).- Perú ganó este sábado por 3-1 a Portugal la serie del Grupo Mundial I en Lima, que le permite acceder a la fase final para intentar llegar a la élite de la Copa Davis en 2026, tras el triunfo de la primera raqueta peruana Ignacio ‘Nacho’ Buse ante su homólogo portugués Nuno Borges en el tercer partido de individuales.

El estadio del club Lawn Tennis de la Exposición estalló en algarabía cuando Buse (112 ATP) logró el punto definitivo sobre Borges (52 ATP), que concluyó con una victoria por 2-1 (3-6, 6-3, 6-2), fue rodeado por todo el equipo y agradeció al público envuelto en una bandera peruana.

El tenista de 21 años recuperó el punto para su país, dado que en el partido de dobles, en el que hizo pareja con Juan Pablo Varillas, los peruanos cayeron por 2-0 (7-5, 6-3) ante la dupla formada por Francisco Cabral y Borges.

«Esto es inexplicable, ganar en casa cerrando la serie», declaró Buse al canal TVPerú que transmitió la serie por la señal abierta de la televisión.

Afirmó estar muy contento por el cariño demostrado por los aficionados en el estadio y aseguró que la victoria corresponde a todo el equipo, que realizó «un gran trabajo».

Buse contó que todos los integrantes del equipo peruano de Copa Davis son «muy unidos», especialmente con Gonzalo Bueno, con quien se conocen desde «muy pequeños», y también ganó el viernes su partido de individuales ante Borges.

A su vez, el capitán del equipo peruano, el extenista Luis Horna, comentó que en esta serie han enfrentado a «un equipo muy duro» y que ha tenido «de todo un poco».

«Hoy tenemos el resultado a nuestro lado, pero muchas veces no, también quiero que la gente sepa que lo trabajamos con esfuerzo y cariño», apuntó Horna.

El viernes, el equipo peruano terminó la primera de las dos jornadas de la serie con un 2-0 a favor, y la eliminatoria se decidió este sábado después de alzarse con el tercer partido de individuales.

Bueno y Buse dieron los dos primeros puntos para el equipo local frente a los portugueses Nuno Borges y Jaime Faria en las canchas de tierra batida del Club Lawn Tennis, de la capital de Perú.

Bueno, situado en el puesto 269 del ránking de la ATP, dio la sorpresa del día al imponerse por 2-1 (3-6, 6-2 y 7-5) a Borges, la primera raqueta de Portugal.

En el segundo encuentro, Buse ratificó su gran momento de forma tras haber ganado el Challenger 125 de Sevilla (España) la pasada semana al arrasar a Faria (115) por 2-0 (6-0 y 6-2). EFE

