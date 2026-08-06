3-1. Canadá vence a Guatemala y se clasifica al Mundial Sub’20 del próximo año

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Puebla (México), 5 ago (EFE).- Canadá venció este miércoles por 3-1 a Jamaica en tiempo extra , con lo que logró su pase a las semifinales del torneo sub’20 de la Concacaf y amarró su lugar en el Mundial 2027 de la categoría.

En semifinales, Canadá jugará ante el que resulte triunfador más tarde entre México y Panamá.

Los goles del triunfo los marcó Liam Mackenzie, uno de penalti; por Jamaica anotó Jahmarie Nolan.

Canadá tuvo mayor posesión de balón en el primer lapso, pero le faltó profundidad para abrir el marcador.

En el segundo tiempo el equipo norteamericano mantuvo la tendencia.

El dominio canadiense plasmó esa superioridad al 57 gracias a los botines de Liam Mackenzie quien desde la derecha enfiló hacia el centro del área y a la altura de la media luna disparó de zurda ante la tardía reacción del guardameta para marcar el 1-0.

Jamaica regresó al juego vía un penalti sobre Santana Headley, que ejecutó Jahmarie Nolan al 87 para igualar el juego y enviarlo a tiempos extra.

En el primer tiempo del agregado el equipo canadiense marcó el tanto de la diferencia por conducto de Mackenzie al 94, quien cobró perfecto un penalti señalado por el árbitro ante una falta de Raequan Campbell-Dennis.

Canadá hizo el 3-1 definitivo al 116 vía un potente remate de zurda del recién ingresado Max Vogele que se incrustó en el ángulo izquierdo de la portería.

– Ficha técnica:

3. Canadá: Nathaniel Abraham; Richard Chukwu (M. Bibishkov, m.89), Sergei Kozlovskiy, Félix Samson, Zayne Bruno (A. Peter, m.98); Dylan Judelson, Liam Mackenzie, Lucas Lima (C. Archange, m.77), Timothy Fortier (V. Sedin, m.77); Marius Aiyenero (M. Vogele, m.106), Owen Graham-Roache (A. Bossenberry, m.68).

Seleccionador: J. Marsch.

1. Jamaica: Joshua Grant; Brandon Bent, Jaquan Brown, Raequan Campbell-Dennis, Duwayne Burgher (C. Gardner, m.67); Santana Headley, Owen Jumpp (G. Taylor, m.63), Jabarie Howell (J. Young, m.63), Jahmani Bell; Kimarly Scott (J. Lyle, m.46), Jahmarie Nolan (C. McLean, m.101).

Seleccionador: R. Austin.

Goles: 1-0, m.57: L. Mackenzie. 1-1, m.87: J. Nolan. 2-1, m.94: L. Mackenzie. 3-1, m.116: L. Mackenzie.

Arbitro: Ismael López, de México. Amonestó a F. Samson de Canadá y a S. Headley, J. Brown y D. Burgher por Jamaica.

Incidencias: Partido de cuartos de final del Campeonato sub’20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del 2027, jugado en el estadio Cuahtémoc, de Puebla.EFE

as/gb/gbf