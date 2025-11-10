3-1. Suiza complica la continuidad de México

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- Suiza ganó (3-1) a México en el último partido de la fase de grupos del Mundial sub-17 de Catar y complica la continuidad del equipo dirigido por Carlos Cariño en el campeonato como mejor tercera, a la espera de los resultados que consigan en sus respectivos encuentros Burkina Faso y Uganda.

El conjunto helvético se adelantó en la primera parte con dos goles de Mladen Mijajlovic y Félix Contreras en propia puerta. A los 57 minutos Aldo de Nigris recortó diferencias para México, pero en la jugada siguiente Mijajlovic volvió a marcar el tercero para sentenciar el encuentro.

Con este resultado Suiza pasa a dieciseisavos de final como primera del Grupo F con siete puntos, seguido de Corea del Sur también con siete. México, con sola una victoria, ante Costa de Marfil (1-0), se queda tercera con tres.

De los doce grupos, accederán a dieciseisavos de forma directa la primera y segunda selección de cada uno de ellos. Entre los terceros solo los ocho mejores lograran el pase. México, con tres puntos y una diferencia de goles de -6, tendrá que esperar a lo que haga mañana Burkina Faso con Tayikistán y Uganda con Francia para saber su destino. EFE

