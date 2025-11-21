3-3. Tigres empata un partido imposible y deja con mal sabor de boca al América

México, 20 nov (EFE).- El equipo femenino de Tigres se recuperó este jueves de una desventaja de tres goles con América y dejó en 3-3 el partido de ida de la final del torneo Apertura femenino en México.

La española Irene Guerrero y Scarlett Camberos anotaron de penalti, y la estadounidense Sarah Luebbert competaron la producción de América, que parecía tener la victoria encarrilada hasta que aparecieron Stephany Mayor, la sudafricana Chrestinah Kgatlana y la brasileña Jheniffer Da Silva.

América dominó el primer tiempo.

América se fue adelante con el penalti ejecutado por Guerrero en el minuto 17.

Las Águilas aumentaron por la misma vía en el 21 y esta vez cambió por gol el lanzamiento Camberos.

Luebbert coronó su gran primer tiempo al filo del minuto 45.

En la segunda mitad, Tigres adelantó líneas con la española Jenni Hermoso como principal generadora de juego ofensivo, aunque la resurrección felina llegó desde el banquillo con la entrada al campo de Stephany Mayor, Chrestinah Kgatlana y Jheniffer Da Silva.

En el minuto 62, Mayor marcó el 3-1 en una serie de rebotes dentro del área que ésta resolvió con un potente disparo a la izquierda de la madrileña Sandra Paños.

Kgatlana las acercó (3-2) en el minuto 77, en una escapada por el centro del campo en la que dejó sembradas a dos rivales y en su ingreso al área resolvió el mano a mano con Paños con disparo a la red.

El empuje visitante fue incontenible. En el minuto 83 Jheniffer Da Silva remató de cabeza un centro pasado para celebrar el 3-3.

En el partido de vuelta de la final del Apertura el Tigres UANL recibirá a las Águilas el próximo domingo. EFE

