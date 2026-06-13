30.000 participan en Marcha del Orgullo en Bucarest – cientos defienden familia cristiana

2 minutos

Bucarest, 13 jun (EFE).- Decenas de miles de personas salieron este sábado a las calles de Bucarest en la ‘Marcha del Orgullo’ a favor de los derechos del colectivo LGTBI, mientras que apenas unos cientos participaron en la ‘Marcha por la Normalidad’ que defiende los valores de la familia tradicional cristiana.

Las dos marchas recorrieron la capital rumana en lugares y horarios diferentes para evitar choques entre los dos bloques.

Según la asociación ACCEPT, que organizó la ‘Marcha del Orgullo’, unas 30.000 personas se manifestaron a favor de los derechos del colectivo LGTBI en Rumanía, un país balcánico con marcada tradición conservadora.

Los manifestantes reclamaron igualdad, protección y reconocimiento legal para todas las familias, incluidas las formadas por parejas del mismo sexo, mediante el matrimonio o las uniones civiles.

También exigieron procedimientos más sencillos para el reconocimiento legal de género de las personas transgénero.

«Exigimos acceso a servicios médicos adaptados a las necesidades específicas de las personas LGBTI y una mayor protección frente a las agresiones motivadas por el odio», dijo Victor Ciobotaru, director ejecutivo de ACCEPT, según informa el portal news.ro.

A finales de mayo, más de 100.000 personas firmaron una petición a favor del reconocimiento de las uniones civiles en Rumanía, que fue presentada al Parlamento por una asociación cívica local.

Por otra parte, en la denominada ‘Marcha por la Normalidad’ participaron varios cientos de personas, encabezadas por la eurodiputada ultranacionalista Diana Sosoaca.

Muchos manifestantes llevaban cruces ortodoxas, iconos religiosos, banderas y pancartas con mensajes de apoyo a la familia cristiana y de rechazo al colectivo LGTBI.

El viernes, el Patriarcado Rumano había expresado su «preocupación pastoral» por la ‘Marcha del Orgullo’, que en su opinión, «promueve la diversidad de orientaciones sexuales». EFE

asp-jk/av

(foto) (vídeo)