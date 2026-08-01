31 muertos y 84 heridos en dos accidentes de autobús en Argelia en las últimas 24 horas

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Túnez, 1 ago (EFE).- Dos accidentes de autobús registrados en Argelia en menos de 24 horas causaron 31 muertos y 84 heridos, según la última actualización de datos, facilitada este sábado por la Dirección General de Protección civil, que precisó que el número de fallecidos «podría aumentar», debido a la «extrema» gravedad de algunos de los lesionados.

El accidente de mayor magnitud, con 27 muertos y 42 heridos, se produjo en la localidad de Boumerdés (noreste), a unos 45 kilómetros de la capital, Argel, cuando un autobús de pasajeros «de gran tamaño» volcó y se precipitó por una pendiente, dando varias vueltas antes de parar.

El segundo siniestro se registró en Timimoun (centro) -una ciudad-oasis ubicada zona desértica del Sáhara, a unos 1.200 kilómetros de Argel-, donde un autobús colisionó con un camión, con un recuento provisional de 4 personas fallecidas y 42 con heridas de diversa consideración.

Tras dar por finalizada la recuperación de los cuerpos de los fallecidos y la evacuación de los heridos del accidente de mayor magnitud, el Gobierno de Abdelmayid Tebún transmitió sus condolencias a los familiares y aseguró que se llevará a cabo una «exhaustiva y profunda investigación para revelar las causas del siniestro», al no existir la implicaciones de otros vehículos.

Además, el presidente declaró tres días de luto oficial a partir del viernes, durante los cuales las banderas nacionales ondearán a media asta en instituciones y sedes de Gobierno, así como en las empresas públicas.

En ambos casos, los heridos fueron trasladados a varios hospitales de las zonas donde se produjeron los sucesos, mientras los cuerpos de los fallecidos fueron llevados a depósitos de cadáveres para su identificación y posterior entrega a sus familiares.

Aunque los accidentes de autobús en Argelia son frecuentes, el registrado este viernes en Boumerdés es el de mayor magnitud en el último año, seguido de otro ocurrido en agosto de 2025, en el que fallecieron 18 personas.

El Gobierno del país magrebí puso en marcha el pasado septiembre un proyecto para la renovación de autobuses, al reconocer que la gran mayoría superaban los 30 años de antigüedad, lo que «aumenta notablemente» el riesgo de accidentes por fallos mecánicos. EFE

sb/alf