320 camiones diarios con ayuda entraron en Gaza esta semana, frente a los 500 necesarios

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 17 ago (EFE).- Una media de 320 camiones diarios fueron distribuidos en la Franja de Gaza en la última semana, informaron este domingo las autoridades israelíes, frente a los al menos 500 al día que las organizaciones humanitarias creen indispensables para cubrir las necesidades básicas de su población.

Según detalló este domingo el COGAT, el organismo militar israelí encargado de gestionar la entrada de ayuda en Gaza, esta semana 2.250 camiones fueron recogidos del cruce de Kerem Shalom entre Israel y la Franja y distribuidos en el enclave palestino por la ONU y otras organizaciones humanitarias.

Esto significa que una media de 320 camiones entraron en Gaza, un número superior a la media de la semana anterior (270), pero aún lejos de los al menos 500 camiones (de unas 25 toneladas cada uno) que las organizaciones creen necesarios.

Ante la presión internacional por el repunte de muertes por desnutrición en Gaza, Israel anunció a finales de julio «pausas humanitarias» en algunas rutas para permitir la entrada de camiones de ayuda. Sin embargo, autoridades locales denuncian que gran parte de la carga es descargada por la población y saqueada por bandas armadas antes de que pueda ser distribuida.

Según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, replicada por la ONU, «en Gaza se han alcanzado dos de los tres umbrales de hambruna: la caída en picado del consumo de alimentos y la malnutrición aguda».

De acuerdo a los datos ofrecidos por el COGAT, en junio entraban entre 50 y 100 camiones diarios en el enclave palestino, desde las pausas humanitarias comenzaron a entrar 200 al día y ahora las cifras están en unos 300 diarios, unos número que el Gobierno de Gaza pone en cuestión reduciéndolos significativamente.

Casi 62.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, según los datos ofrecidos por las autoridades gazatíes, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos. EFE

mt/amg

