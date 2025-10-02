39 barcos de la Flotilla han sido interceptados por Israel, según una portavoz italiana

The Swiss voice in the world since 1935
Roma, 2 oct (EFE).- Un total de 39 barcos de la Global Sumud Flotilla han sido interceptados por el Ejercito de Israel mientras se dirigían a Gaza desde que comenzó la operación en la tarde del miércoles, informó a EFE la portavoz italiana Maria Elena Delia.

El resto de las embarcaciones que formaban la Flotilla, los barcos más pequeños, continúan la navegación pero es casi seguro que serán también interceptados en breve, añadió la portavoz.

Sobre la barca Mikeno, que se encontraba a pocas millas de las costas de Gaza, Delia explicó que, por el momento, no saben cuál es su situación.

También ha desaparecido la señal vídeo que se había activado durante toda la travesía en algunas naves.

Por el momento, son 22 los italianos, entre ellos varios diputados, los han sido detenidos por Israel en el marco de la operación y «se encuentran todos bien», confirmó el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

Según Exteriores de Italia, las tripulaciones serán llevadas al puerto de Ashdod y recluidas en centros designados, donde podrán aceptar la expulsión voluntaria inmediata o rechazarla y esperar la decisión judicial.

«Los miembros de la Flotilla tendrán dos opciones. La primera es aceptar la expulsión voluntaria inmediata, que se llevará a cabo lo antes posible. La segunda es rechazar la expulsión inmediata y aceptar la detención en prisión a la espera de su repatriación forzosa», explicó en un comunicado.

En el caso de que se rechace la expulsión voluntaria, «los miembros de la Flotilla deberán esperar la decisión de las autoridades judiciales sobre su expulsión, que generalmente demora entre 48 y 72 horas».

Asimismo se informó que Asuntos Exteriores está supervisando la intervención de Israel en la flotilla y se ofrecerá asistencia consular a los detenidos, pues la Embajada de Italia en Tel Aviv está siguiendo de cerca el caso y ya ha preparado un programa de asistencia consular.

