4-0. España disfruta de un estreno ilusionante

3 minutos

Redacción deportes, 19 dic (EFE).- La selección española, vigente subcampeona, tuvo un estreno en el Mundial sub-17 de Marruecos tan ilusionante como decepcionante para Colombia, a la que superó por 4-0 en un partido que dejó sentenciado en la primera mitad.

Las pupilas de Milagros Martínez exhibieron profundidad y pegada para desarbolar al cuadro que adiestra Carlos Paniagua, que apenas pudo oponer resistencia ante la superioridad de las jóvenes españolas, cuya ambición es, al menos, mantenerse en el podio del torneo universal que ganó España en Uruguay 2018 e India 2022.

La barcelonista Anna Quer tardó un cuarto de hora en encontrar la portería colombiana, al aprovechar un balón suelto en el área para batir con un potente zurdazo a a Isabella Tejada, quien tampoco pudo hacer nada trece minutos después en un disparo por alto de la donostiarra Carlota Chacón.

La ambición de la selección española no se detuvo. Continuó con el mando y en la prolongación otra acción por la banda derecha acabó en un magnífico centro que aprovechó, con un preciso testarazo, la propia jugadora de la Real Sociedad.

La Roja tuvo la oportunidad incluso para ampliar la cuenta antes de llegarse al descanso. Disfrutó de una pena máxima, pero el lanzamiento de la barcelonista Noa Jiménez, muy centrado, lo desvió la guardameta colombiana.

La selección colombiana consiguió frenar la sangría en el segundo periodo. España bajó el pistón del acierto y tan solo pudo incrementar la ventaja con una diana de Silvia Cristobal a los 78 minutos con un remate por bajo tras un saque de falta, una vez más desde la banda derecha.

Así, España completó un estreno soñado, con un triunfo claro que alimenta sus esperanzas de volver a ser protagonista en el Mundial, aunque lo deberá confirmar en los próximos partidos ante Corea del Sur, el miércoles, y Costa de Marfil, el próximo sábado.

Todo lo contrario que Colombia, que deberá mejorar notablemente su actuación ante las marfileñas y las surcoreanas para tener opción de superar esta fase de grupos.

– Ficha técnica:

4 – España: Anna Álvarez, Raquel Zuazo (Carla Castineyras, m.81), Silvia Cristóbal, Julia Torres, Noa Jiménez, María Carvajal (Vera Molina, m.81), Carolina Ferrera (Celia Gómez, m.46), Rosalía Domínguez, Anna Quer (Lidia Gibert, m.81), Carlota Chacón (María Rius, m.65) y Lua Arufe.

0 – Colombia: Isabella Tejada, Isabella Amado, Laura Cano, Sofía García, Izabella Cortés (Shaira Collazos, m.46), Ana Clavijo (Vanessa Puerta, m.89), Isabella Santa, Daniela Todd (Maura Henao, m.60), Ella Martínez, María Ceballos (Camila Cortés, m.46) y María Baldovino.

Goles: 1-0, M.15: Anna Quer. 2-0, M.28: Carlota Chacón. 3-0, M.47+: Carlota Chacón. 4-0, M.78: Silvia Cristóbal.

Árbitra: Alyssa Pennington (USA). Amonestó a Ana Clavijo

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo E del Mundial sub-17 disputado en el campo 1 de la Academia de Fútbol Mohammed VI. EFE

jap/apa