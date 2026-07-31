4-1. Costa Rica se clasifica a cuartos de final

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3 minutos

Puebla (México), 30 jul (EFE).- La selección de Costa Rica goleó este jueves por 4-1 a Antigua y Barbuda para clasificarse a los cuartos de final del torneo sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y al Mundial del 2027.

Dax Palmer, Ethan Barley, Yerlán Sosa y Kionell Estrada anotaron por Costa Rica, en tanto Vaughn Jackson descontó por los caribeños, eliminados.

Costa Rica comenzó impetuoso; presionó y en el minuto 9 tomó ventaja con un golpe de zurda de Palmer.

Los centroamericanos del entrenador Randall Row insistieron en el ataque y un minuto después del gol dejaron ir la oportunidad de aumentar la ventaja con un remate desviado de Emmanuel Hernández.

A partir de ahí, las cosas cambiaron. Costa Rica se vio sobrado, erró varias jugadas y, aunque dominó, no pudo hacer más daño a los rivales, bien plantados a la defensa.

En la segunda mitad, los caribeños del seleccionador Neil Jeffers, salieron por el empate y en el 54 lo consiguieron. Jackson aceptó un servicio de Blake Philogene y de derecha puso el 1-1 con complicidad de la defensa tica.

El golpe despertó a los costarricenses, que cuatro minutos después recuperaron la ventaja con un gol de Barley a pase de Walter Ramírez.

Una falta en el área propició un penalti que Sosa cobró con exactitud en el 70 para ampliar a 3-1 la diferencia, aumentada en el 79 con un gol de derecha de Estrada, quien entró solo al área y definió con claridad.

Costa Rica se acomodó en el segundo lugar del grupo con dos victorias, una derrota y seis puntos, los mismos del líder México. Guatemala acumula tres unidades y Antillas no sumó.

Esta noche, en el último partido del grupo B, México enfrentará a Guatemala.

– Ficha técnica:

4. Costa Rica: Ian O’Rourke; Ethan Barley, Emmanuel Brenes, Matías Cordero (Duane Valentine m.80), Yerlán Sosa; Deylán Aguilar (Jeremy Hernández m.66), Walter Ramírez, Emmanuel Hernández, Y.Leal (Kaden Farrier m.46); Keyner Hernández (Kionell Estrada m.46), Dax Palmer (Adriel Pérez m.66).

Seleccionador: Randall Row.

1. Antigua y Barbuda: Tegan Gumbs; Ivan Grant, Sedique Adams (Jermarion Edwards m.84), Joshua Roache (Jevaughn Jarvis m.56), Zidaan Williams (Seth Layne m.63); Blake Philogene, Obediah Browne (Elijah White m.56), Dajari Barthley, Brandon Satchell; Vaugh Jackson, Marco Michael (Brenden Skilling m.84).

Seleccionador: Neil Jeffers.

Goles: 1-0, m.9: Dax Palmer. 1-1, m.54: Vaughn Jackson. 2-1, m.58: Ethan Barley. 3-1, m.70: Yerlan Sosa. 4-1, m.79: Kionell Estrada.

Árbitro: Jorge Ojeda, de Nicaragua. Amonestó a Keyner Hernández; Zidaan Williams y Dajari Barthley.

Incidencias: Partido del grupo B del torneo sub-20 de la Concacaf, celebrado en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, centro de México. EFE

gb/car

(fotos)